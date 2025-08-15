Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carro capota e deixa uma pessoa ferida na avenida Nazaré, em Belém

O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (15)

O Liberal
fonte

Carro capota e deixa uma pessoa ferida na Avenida Nazaré, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um carro de passeio capotou durante um acidente de trânsito na avenida Nazaré, esquina com a Travessa Rui Barbosa, em Belém, na manhã desta sexta-feira (15). Uma mulher grávida que estava no veículo ficou ferida. Segundo as informações policiais, uma ambulância foi acionada para realizar o socorro da vítima.  

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias do capotamento. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o veículo virado na via e várias pessoas ao redor. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para auxiliar no isolamento da área até a chegada dos socorristas.

A Redação Integrada de O Liberal está no local apurando o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

