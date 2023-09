XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora destaca sustentabilidade e meio ambiente

Nesta segunda-feira (4) ocorreu o lançamento do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O evento, que reuniu autoridades, gestores públicos, agentes de desenvolvimento e lideranças, busca fomentar e alinhar ainda mais o trabalho realizado em parceria com as prefeituras para facilitar e aprimorar o desenvolvimento dos municípios do Pará. Este ano, três categorias do prêmio foram direcionadas para tratar sobre desenvolvimento sustentável e o meio ambiente, visando a 30ª Conferência da ONU (Cop 30), que será realizada no Estado.

(Imagen: Ivan Duarte / O Liberal)

O diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destacou a importância da parceria com as prefeituras em todo o Estado, que são os órgãos próximos aos locais onde o empreendedorismo ocorre. Segundo ele, essa é a oportunidade de expor as excelentes práticas empreendedoras que ocorrem no Pará.

“Nós estamos há mais de 50 anos no mercado fazendo o empreendedorismo. E as coisas acontecem nas ruas, bairros e, principalmente, sob a gestão de um gestor municipal. Dessa forma o Sebrae não poderia ficar de fora da junção com as prefeituras e, por isso, estamos desenvolvendo há muito tempo trabalhos direcionados a esses órgãos para facilitar a vida dos pequenos negócios e os empreendedores. Esse é um momento único para mostrar as boas práticas de empreendedorismo facilitadas e trabalhadas pelas prefeituras”, ressalta.

Ações sustentáveis

Rubens Magno e Domingas Ribeiro (Imagen: Ivan Duarte / O Liberal)

O Prêmio Possui 10 categorias: Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Produtiva; Turismo & Identidade Territorial; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Empreendedorismo Rural; Cidade Empreendedora; e Governança Territorial. Conforme Magno, três categorias do Prêmio também estão alinhadas com a visão de sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico que traga benefícios para o meio ambiente, como defende o Governo do Estado.

“Nós temos 10 categorias que serão lançadas para ser destaque e disputar com outros finalistas do Brasil todo. Dentro dessas, nós temos três categorias de maneira inovadora que foram direcionadas pelo Estado do Pará. Como somos sede, aqui em Belém, da COP 30, vamos apoiar essas categorias de prefeituras que tenham suas práticas direcionadas à preservação e sustentabilidade na região Amazônica, à Cop 30”, destaca Rubens Magno.

A inclusão das categorias de Turismo e Identidade Territorial, Inclusão Produtiva, Empreendedorismo Rural e Sustentabilidade e Meio Ambiente é a novidade desta edição da premiação, que neste ano mudou de nome – até a edição anterior era Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, para dar ênfase à prefeitura.

Incentivo aos empreendedores

Para Domingas Ribeiro, Diretora Técnica do Sebrae, o Prêmio garante reconhecimento para as prefeituras e órgãos envolvidos. “Vamos destacar as Prefeituras, com destaque ao empreendedorismo e inovação. Para nós é sempre muito importante que o Sebrae esteja aqui incentivando todos os participantes”, declara.

Xarão Leão (Imagen: Ivan Duarte / O Liberal)

O prefeito de Breves, Xarão Leão, que também atua como Vice-Presidente da Federação dos Municípios, diz que o prêmio do Sebrae contribui para dar oportunidades aos municípios do Pará. “Esse é um evento que a gente pode abraçar e oportunizar as prefeituras mais carentes do nosso Estado, pois muitas têm um déficit muito grande no que diz respeito ao empreendedorismo. A gente sente e vê o fruto desses grandes projetos do Sebrae, que culmina em emprego e renda para a população”, aponta.

Bruno Bilby (Imagen: Ivan Duarte / O Liberal)

Bruno Bilby, Gerente de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas do Sebrae evidencia a importância do Prêmio para a inclusão coletiva. “Temos categorias que trabalham a inclusão social, que traz um novo olhar para a realidade que estamos vivendo. Também ressaltamos o premio como gerador de união, já que vários municípios e territórios se unem com os orgãos do Estado para se desenvolver juntos e o Sebrae está nesse processo lado a lado com as prefeituras”, enfatiza.