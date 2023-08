Agência Sebrae COP 30 vai preparar pequenos empreendimentos ao evento internacional do clima

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) inaugurou a Agência Sebrae COP 30, um espaço que vai preparar os pequenos empreendedores para a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima (COP 30), que acontecerá em Belém, em 2025. Durante a solenidade de inauguração, na noite desta terça-feira, 29, o Sebrae assinou convênios com órgãos do governo do estado e outras instituições que darão maior suporte à agência com cursos profissionalizantes, consultorias, ensino de línguas estrangeiras e crédito, entre outros.

A COP 30 deve atrair mais de 80 mil visitantes de várias partes do mundo, gerando oportunidades de negócio, de captação de investidores, de desenvolvimento de empreendimentos existentes e do surgimento de novos empreendimentos, além da geração de empregos.

O apoio aos pequenos negócios (microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e pequenos produtores rurais) inclui capacitações e consultorias especializadas, entre outros produtos e serviços, além de ações de internacionalização. O trabalho será realizado diretamente pelo Sebrae/PA ou por meio da uma rede de parceiros. Os participantes receberão ‘Certificado Sebrae COP 30.

“A COP 30 vai deixar um legado extremamente importante e mudará da vida de muitas pessoas. Estamos alinhados com o governo do estado fazendo a Agência Sebrae COP 30 destinada a trabalhar com os pequenos negócios em quatro eixos: mobilidade urbana, economia criativa, hospitalidade e alimentos e bebidas”, disse o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno. Os eixos mencionados foram definidos a partir de um levantamento realizado pelo órgão em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A Agência Sebrae COP 30 já está atendendo ao público de forma presencial, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, no prédio-sede do Sebrae/PA, na Tv Municipalidade, 1461, no bairro do Umarizal. O empreendedor também pode acessar produtos e serviços de forma remota pelo site www.sebraecop30.com e pela Central de Relacionamento (0800 570 0800). “Todo empreendedor que já empreende ou quer empreender pode participar gratuitamente”, acrescenta.

Inauguração

A placa de inauguração foi descerrada pelo diretor-superintendente do Sebrae e a vice-governadora, Hana Ghassan, acompanhados de outras autoridades presentes, como a deputada federal Elcione Barbalho (MDB), parlamentares e secretários de estado. A agência ganhou uma decoração com elementos regionais, feita por artistas paraenses sob a direção artística de Sebá Tapajós.

Hana parabenizou o Sebrae pela parceria com o governo do estado na criação da agência: “A COP será muito importante para o fortalecimento do estado, será o legado desse evento grandioso, muito importante para a área do meio ambiente, mas também muito importante na economia do nosso estado”.

Já o secretário municipal de Economia, da Prefeitura de Belém, Apolônio Brasileiro, disse que a Agência Sebrae COP vai ajudar a preparar a cidade para o evento internacional. “A conferência é um desafio. Não só o poder público tem responsabilidade, mas o setor empresarial e entidades como o Sebrae, que se incorporam aos esforços dos governos federal, estadual e municipal”. Recentemente, o Sebrae e a Prefeitura inauguraram a Sala do Empreendedor, que funciona no ambiente da Secretaria de Economia (Secon). “Nós já estamos em tramitação com o segundo convênio, o Cidade Empreendedora, que vai oferecer assessoria do Sebrae em diversas áreas para fazer criar um ambiente de negócios na cidade que facilite a instalação de novos empreendimentos”.

Parcerias

Assinatura dos convênios entre o Sebrae/PA e as secretarias estaduais. (Jader Paes/ Sebrae)

Durante a solenidade, o Sebrae/Pa assinou um convênio com a UEPA que prevê a capacitação em idiomas voltados aos setores da mobilidade, hospitalidade, alimentos e bebidas e economia criativa. Os meses setores serão contemplados com capacitação técnica e o desenvolvimento tecnológico por meio da parceria assinada no mesmo ato com a Sectet. O Sebrae/PA espera investir pelo menos R$ 15 milhões em treinamentos nos próximos três anos, segundo Magno.

Com a Secult, outro convênio prevê a realização de feiras criativas, formação em empreendedorismo cultural, orientações ao Microempreendedor Individual (MEI), formação de lojas em museus, cartografia, mapas de pontos de cultura e de produtores culturais e capacitação e desenvolvimento tecnológico da cadeia da economia criativa. E com a Semas, a parceria estabelece ação conjunta para capacitação em empreendedorismo, negócios sustentáveis, políticas públicas de compras, marketplace de bioceconomia sustentável, apoio para acesso ao crédito e capacitação empreendedora.

O Sebrae/PA também firmou parceria com as prefeituras de Soure e Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, e os Serviços Nacionais de Aprendizagem Rural (Senar) e Industrial (Senai) para a criação de uma indústria têxtil de camisas com temas marajoaras, que visa preservar a cultura e arte locais e sistematizar a transferência do saber ancestral das bordadeiras. Outro convênio que será assinado, dessa vez com o Banpará, visa o acesso ao crédito e gestão financeira aos pequenos negócios que estiverem se preparando para a COP 30.

“O Sebrae está preparando esses pequenos empresários para entregar grandes serviços do estado, ir além da COP 30 e fazer com que Belém vire a capital do mundo na Amazônia, que possamos surfar muito bem no turismo e nos negócios adjacentes para trazer desenvolvimento econômico”, conclui o superintendente do Sebrae/PA.