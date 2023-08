Startup paraense vence desafio nacional promovido pelo Sebrae

A startup paraense Ocalev foi a vencedora do Desafio Sebrae Like a Boss, na categoria ‘Mercado Doméstico’. O resultado saiu nesta sexta-feira (25), em Florianópolis (SC), durante o Startup Summit. O desafio é uma competição promovida pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Inova+, e tem como objetivo principal impulsionar startups de todo o Brasil.

A Ocalev criou uma plataforma web chamada Woca Elétrica, que busca desburocratizar a elaboração de projetos elétricos e otimizar a execução de orçamentos e obras.

“Eu estou em choque! Quando eu vi o nome do Pará ali, fiquei feliz. O produto é conhecido pelo nosso público. Agora, teremos a oportunidade de sermos mais reconhecidos”, festeja o cofundador e CEO da Ocalev, Ramon Villar.

O empreendedor Yuri Aquino também participou da ação.

“Hoje, a conquista do primeiro lugar pela startup Ocalev nos mostra que estamos no caminho certo. Vamos continuar impulsionando os negócios locais, para garantir um futuro de sucesso para os empreendedores paraenses”, pontua o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

O diretor ressaltou a importância da inovação. “Investir em inovação é vital para transformar pequenos negócios e fortalecer o ecossistema do segmento”.

Doze empresas disputavam a final da competição, que durou três dias, com desafios que ocorreram em um ringue montado no Estande Sebrae Startups, no Startup Summit. As startups apresentaram ideias inovadoras para uma banca de avaliadores.

Os vencedores do Desafio Sebrae Like a Boss ganharam troféu e terão despesas custeadas pelo Sebrae para participar de grandes eventos nacionais e internacionais de mercado de inovação.

No total, nove empresas foram premiadas em duas categorias.