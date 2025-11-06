Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: turistas da COP30 são vistos curtindo rock doido em Outeiro

Vídeo mostra turistas curtindo ritmo paraense em conveniência próxima ao Porto de Outeiro

Hannah Franco
Turistas da COP30 aproveitam folga em Outeiro. (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra turistas supostamente hospedados nos navios da COP30 aproveitando uma noite animada em uma conveniência próxima ao Porto de Outeiro, em Belém. Nas imagens, o grupo aparece dançando ao som de rock doido, ritmo tradicional das aparelhagens do Pará, e também de músicas regionais como “Voando pro Pará”, da cantora Joelma.

De acordo com internautas e com quem gravou o vídeo, os visitantes estão hospedados em um dos navios ancorados em Outeiro, que funcionam como hotéis flutuantes durante a conferência.

Nos comentários, internautas brincaram com a cena. "Egua! Eles foram se meter logo na baixaria raiz", disse uma. "Estão certos👏 Aproveitando o melhor da nossa Belém", disse outra.

