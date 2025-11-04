Descubra os sobrenomes mais comuns no Pará, segundo o IBGE

Os dados mais recentes do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram a distribuição dos sobrenomes mais comuns entre os paraenses e os brasileiros em geral. A pesquisa confirma a liderança do sobrenome Silva, que segue como o mais frequente tanto no Pará quanto em todo o país.

A divulgação, feita nesta terça-feira (4), mostra a presença dos principais nomes no estado.

Ranking dos sobrenomes mais populares no Pará

Se você é paraense ou tem raízes no estado, é muito provável que encontre seu sobrenome nesta lista. O sobrenome Silva aparece em 1º lugar, representando quase 20% da população paraense.

1º - Silva

Percentual: 19,62%

Frequência: 1.593.312 pessoas

2º - Santos

Percentual: 11,12%

Frequência: 903.292 pessoas

3º - Sousa

Percentual: 5,72%

Frequência: 464.776 pessoas

4º - Oliveira

Percentual: 5,37%

Frequência: 435.685 pessoas

5º - Costa

Percentual: 4,69%

Frequência: 380.471 pessoas

6º - Souza

Percentual: 4,22%

Frequência: 342.753 pessoas

7º - Lima

Percentual: 3,78%

Frequência: 307.000 pessoas

8º - Ferreira

Percentual: 3,74%

Frequência: 303.632 pessoas

9º - Pereira

Percentual: 3,36%

Frequência: 272.632 pessoas

10º - Rodrigues

Percentual: 2,97%

Frequência: 241.036 pessoas

Somente o sobrenome Silva está presente em mais de 1,5 milhão de paraenses, solidificando sua posição de sobrenome mais comum do Pará.

Os sobrenomes mais comuns no Brasil

O cenário nacional apresenta algumas similaridades, mas também diferenças notáveis em relação ao Pará. Embora Silva e Santos também liderem, o sobrenome Alves (que não aparece no top 10 paraense) surge na 8ª posição no país, e a variação Sousa (com 'S') não aparece na lista nacional, diferentemente do Top 3 no Pará.

1º - Silva

Percentual: 16,76%

Frequência: 34.030.104 pessoas

2º - Santos

Percentual: 10,52%

Frequência: 21.367.475 pessoas

3º - Oliveira

Percentual: 5,77%

Frequência: 11.708.947 pessoas

4º - Souza

Percentual: 4,53%

Frequência: 9.197.158 pessoas

5º - Pereira

Percentual: 3,39%

Frequência: 6.888.212 pessoas

6º - Ferreira

Percentual: 3,07%

Frequência: 6.226.228 pessoas

7º - Lima

Percentual: 3,00%

Frequência: 6.094.630 pessoas

8º - Alves

Percentual: 2,83%

Frequência: 5.756.825 pessoas

9º - Rodrigues

Percentual: 2,67%

Frequência: 5.428.540 pessoas

10º - Costa

Percentual: 2,39%

Frequência: 4.861.083 pessoas

