Descubra os sobrenomes mais comuns no Pará, segundo o IBGE

O Sobrenome Silva domina no Pará, mas quais outros completam o Top 10? Veja a lista completa dos sobrenomes mais populares do estado e do Brasil

Riulen Ropan
fonte

Somente o sobrenome Silva está presente em mais de 1,5 milhão de paraenses. (Wilson Dias/Arquivo/Agência Brasil)

Os dados mais recentes do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram a distribuição dos sobrenomes mais comuns entre os paraenses e os brasileiros em geral. A pesquisa confirma a liderança do sobrenome Silva, que segue como o mais frequente tanto no Pará quanto em todo o país.

A divulgação, feita nesta terça-feira (4), mostra a presença dos principais nomes no estado.

Ranking dos sobrenomes mais populares no Pará

Se você é paraense ou tem raízes no estado, é muito provável que encontre seu sobrenome nesta lista. O sobrenome Silva aparece em 1º lugar, representando quase 20% da população paraense. 

1º - Silva

  • Percentual: 19,62%
  • Frequência: 1.593.312 pessoas

2º - Santos

  • Percentual: 11,12%
  • Frequência: 903.292 pessoas

3º - Sousa

  • Percentual: 5,72%
  • Frequência: 464.776 pessoas

4º - Oliveira

  • Percentual: 5,37%
  • Frequência: 435.685 pessoas

5º - Costa

  • Percentual: 4,69%
  • Frequência: 380.471 pessoas

6º - Souza

  • Percentual: 4,22%
  • Frequência: 342.753 pessoas

7º - Lima

  • Percentual: 3,78%
  • Frequência: 307.000 pessoas

8º - Ferreira

  • Percentual: 3,74%
  • Frequência: 303.632 pessoas

9º - Pereira

  • Percentual: 3,36%
  • Frequência: 272.632 pessoas

10º - Rodrigues

  • Percentual: 2,97%
  • Frequência: 241.036 pessoas

Somente o sobrenome Silva está presente em mais de 1,5 milhão de paraenses, solidificando sua posição de sobrenome mais comum do Pará.

Os sobrenomes mais comuns no Brasil 

O cenário nacional apresenta algumas similaridades, mas também diferenças notáveis em relação ao Pará. Embora Silva e Santos também liderem, o sobrenome Alves (que não aparece no top 10 paraense) surge na 8ª posição no país, e a variação Sousa (com 'S') não aparece na lista nacional, diferentemente do Top 3 no Pará.

1º - Silva

  • Percentual: 16,76%
  • Frequência: 34.030.104 pessoas

2º - Santos

  • Percentual: 10,52%
  • Frequência: 21.367.475 pessoas

3º - Oliveira

  • Percentual: 5,77%
  • Frequência: 11.708.947 pessoas

4º - Souza

  • Percentual: 4,53%
  • Frequência: 9.197.158 pessoas

5º - Pereira

  • Percentual: 3,39%
  • Frequência: 6.888.212 pessoas

6º - Ferreira

  • Percentual: 3,07%
  • Frequência: 6.226.228 pessoas

7º - Lima

  • Percentual: 3,00%
  • Frequência: 6.094.630 pessoas

8º - Alves

  • Percentual: 2,83%
  • Frequência: 5.756.825 pessoas

9º - Rodrigues

  • Percentual: 2,67%
  • Frequência: 5.428.540 pessoas

10º - Costa

  • Percentual: 2,39%
  • Frequência: 4.861.083 pessoas

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

Sobrenomes mais comuns no Pará

sobrenome

pará
Pará
