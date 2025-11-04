Descubra os sobrenomes mais comuns no Pará, segundo o IBGE
O Sobrenome Silva domina no Pará, mas quais outros completam o Top 10? Veja a lista completa dos sobrenomes mais populares do estado e do Brasil
Os dados mais recentes do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram a distribuição dos sobrenomes mais comuns entre os paraenses e os brasileiros em geral. A pesquisa confirma a liderança do sobrenome Silva, que segue como o mais frequente tanto no Pará quanto em todo o país.
A divulgação, feita nesta terça-feira (4), mostra a presença dos principais nomes no estado.
Ranking dos sobrenomes mais populares no Pará
Se você é paraense ou tem raízes no estado, é muito provável que encontre seu sobrenome nesta lista. O sobrenome Silva aparece em 1º lugar, representando quase 20% da população paraense.
1º - Silva
- Percentual: 19,62%
- Frequência: 1.593.312 pessoas
2º - Santos
- Percentual: 11,12%
- Frequência: 903.292 pessoas
3º - Sousa
- Percentual: 5,72%
- Frequência: 464.776 pessoas
4º - Oliveira
- Percentual: 5,37%
- Frequência: 435.685 pessoas
5º - Costa
- Percentual: 4,69%
- Frequência: 380.471 pessoas
6º - Souza
- Percentual: 4,22%
- Frequência: 342.753 pessoas
7º - Lima
- Percentual: 3,78%
- Frequência: 307.000 pessoas
8º - Ferreira
- Percentual: 3,74%
- Frequência: 303.632 pessoas
9º - Pereira
- Percentual: 3,36%
- Frequência: 272.632 pessoas
10º - Rodrigues
- Percentual: 2,97%
- Frequência: 241.036 pessoas
Somente o sobrenome Silva está presente em mais de 1,5 milhão de paraenses, solidificando sua posição de sobrenome mais comum do Pará.
Os sobrenomes mais comuns no Brasil
O cenário nacional apresenta algumas similaridades, mas também diferenças notáveis em relação ao Pará. Embora Silva e Santos também liderem, o sobrenome Alves (que não aparece no top 10 paraense) surge na 8ª posição no país, e a variação Sousa (com 'S') não aparece na lista nacional, diferentemente do Top 3 no Pará.
1º - Silva
- Percentual: 16,76%
- Frequência: 34.030.104 pessoas
2º - Santos
- Percentual: 10,52%
- Frequência: 21.367.475 pessoas
3º - Oliveira
- Percentual: 5,77%
- Frequência: 11.708.947 pessoas
4º - Souza
- Percentual: 4,53%
- Frequência: 9.197.158 pessoas
5º - Pereira
- Percentual: 3,39%
- Frequência: 6.888.212 pessoas
6º - Ferreira
- Percentual: 3,07%
- Frequência: 6.226.228 pessoas
7º - Lima
- Percentual: 3,00%
- Frequência: 6.094.630 pessoas
8º - Alves
- Percentual: 2,83%
- Frequência: 5.756.825 pessoas
9º - Rodrigues
- Percentual: 2,67%
- Frequência: 5.428.540 pessoas
10º - Costa
- Percentual: 2,39%
- Frequência: 4.861.083 pessoas
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
