Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

União consensual é a união conjugal mais comum no Pará, aponta o Censo 2022

Casamentos civis e religiosos também diminuíram no Estado do Pará

O Liberal

Novos dados divulgados pelo IBGE do "Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família – Resultados Preliminares da Amostra" mostram que mais da metade dos paraenses a partir de 10 anos de idade (50,4%) viviam em união conjugal no momento da coleta. O percentual é ligeiramente inferior à média nacional (51,3%).

Entre as pessoas que viviam em união conjugal, a união consensual, aquela em que os parceiros vivem juntos sem registro civil ou religioso, predomina amplamente no Pará, abrangendo 55,7% dos casais, frente a 38,9% no Brasil. Isso fez com que o Pará tenha o quarto maior percentual de uniões consensuais do país.

O município de Santa Cruz do Arari se destacou nacionalmente, com 81,3% das uniões de natureza consensual, sendo o terceiro maior percentual entre todos os municípios brasileiros.

“O aumento na proporção de uniões consensuais reforça as mudanças comportamentais que têm sido experimentadas na sociedade brasileira, quando as uniões no civil e religioso vem perdendo espaço para as uniões não formalizadas. No entanto, vale ressaltar que as uniões consensuais podem ser registradas em cartório ou não”, ressalta Luciene Longo, analista da pesquisa.

A análise por faixa etária mostra que a união consensual é especialmente comum entre os mais jovens no Pará, quando comparado com o país. Entre pessoas de 20 a 29 anos, 26,1% viviam nesse tipo de união (contra 8,5% no Brasil). Entre os adolescentes de 10 a 19 anos, o percentual chega a 3,9% no estado, bem acima da média nacional (0,3%). Cabe destacar, no estado o maior percentual está entre pessoas de 30 a 39 anos, faixa em que 29,6% vivem em união consensual (no Brasil, 20,8%).

A relação entre tipo de união e rendimento também revela diferenças marcantes. Entre os paraenses com rendimento domiciliar per capita de até meio salário mínimo, 64,9% vivem em união consensual, enquanto entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, o percentual cai para 29,2%.

image Casamentos civis e religiosos diminuíram nas últimas décadas no Estado do Pará. (freepic.diller / Freepik)

Casamentos diminuem - Os dados mostram que as uniões formalizadas, civis, religiosas ou ambas, têm perdido espaço nas últimas décadas. Em 2000, 27,4% das uniões no Pará eram de casamento civil e religioso; em 2022, esse percentual caiu para 22,1%. O casamento apenas civil teve leve decrescimento, passando de 17,0% para 16,7% no mesmo período, enquanto o casamento apenas religioso caiu de 9,6% para 5,5%.

Entre os municípios paraenses, São Francisco do Pará apresentou o maior percentual de casamentos civis e religiosos (33,6%), seguido por Placas (33,2%) entre os casamentos apenas civis e Gurupá (20,4%) entre os apenas religiosos.

A pesquisa ainda demonstrou que o Pará tem maior proporção de pessoas que nunca viveram em união conjugal. Cerca de 32,7% das pessoas de 10 anos ou mais no Pará nunca viveram em união conjugal, proporção superior à média nacional (30,2%). Os maiores percentuais foram observados em Bagre (43,4%), Melgaço (41,0%) e Portel (40,4%).

Já as pessoas que não viviam em união conjugal, mas já viveram, representavam 16,9% da população paraense de 10 anos ou mais, índice inferior ao do país (18,6%). Entre os municípios com maior proporção desse grupo estão Santa Izabel do Pará (25,9%), Belém (21,2%) e São João de Pirabas (21,1%).

image União homoafetivas entre mulheres é maior do que homens no Pará. (Divulgação/Freepik)

Uniões homoafetivas - O Censo 2022 identificou 31.297 pessoas em uniões homoafetivas no Pará, o que representa cerca de 0,9% das pessoas em união conjugal no estado. Destas, 19.685 são mulheres e 11.612 são homens. No Brasil, foram 972.449 pessoas em uniões homoafetivas, equivalentes a 1,1% do total de pessoas que viviam em união conjugal no país.

CENSO - O Censo Demográfico 2022 é a principal fonte de informações sobre a composição, características e distribuição da população brasileira. A publicação "Nupcialidade e Família: Resultados preliminares" da amostra traz dados sobre o estado conjugal, natureza das uniões e estrutura familiar das pessoas a partir dos 10 anos de idade, com detalhamentos por sexo, idade, cor ou raça, religião, nível de instrução e classe de rendimento domiciliar per capita.

Os resultados estão disponíveis para o Brasil, grandes regiões, unidades da federação, municípios e outros recortes geográficos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

união consensual

casamento

união homoafetiva

união estável

Relacionamento amoroso

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CASAIS

União consensual é a união conjugal mais comum no Pará, aponta o Censo 2022

Casamentos civis e religiosos também diminuíram no Estado do Pará

05.11.25 19h43

POLÍCIA

Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém

Embarcação de três andares, nominada Igaraporanga, natural de Manaus, começou a virar na manhã desta quarta-feira (04).

05.11.25 18h56

Curiosidade

Descubra os sobrenomes mais comuns no Pará, segundo o IBGE

O Sobrenome Silva domina no Pará, mas quais outros completam o Top 10? Veja a lista completa dos sobrenomes mais populares do estado e do Brasil

04.11.25 16h16

Curiosidade

Maria e José lideram: Descubra os nomes mais populares no Pará, de acordo com o IBGE

A lista completa revela os nomes masculinos e femininos mais registrados no estado. Confira se o seu nome está entre os mais populares no Pará

04.11.25 15h58

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

PARÁ

Inscrições para a Cúpula dos Povos estão abertas; saiba como participar

O evento ocorrerá de 12 a 16 de novembro no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em paralelo à COP 30, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém

04.11.25 12h25

RECESSO

COP 30: período de férias nas escolas e universidades começa nesta quarta-feira (5), em Belém

O recesso será para estudantes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba

04.11.25 8h00

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda