Praça das Bandeiras é entregue à população após revitalização em Bujaru e ganha decoração natalina

Novo projeto inclui áreas de lazer, acessibilidade e iluminação em LED

Praça revitalizada passa a concentrar programação natalina em Bujaru (Gabriel Oliveira / MCID)

A Praça das Bandeiras, localizada no centro de Bujaru, no nordeste do Pará, foi entregue à população na noite da última sexta-feira (19) após passar por um processo de revitalização realizado com recursos federais. A obra foi executada com investimento de R$ 675 mil do Orçamento-Geral da União (OGU), por meio do Ministério das Cidades. A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, do prefeito de Bujaru, Miguel Júnior, além de parlamentares municipais, estaduais e federais e moradores do município. Durante o evento, foi realizado o descerramento da placa que marca a conclusão da obra.

image VÍDEO: DJ do Rubi viraliza ao chegar de rabeta em show sobre balsa em Bujaru
Entrada triunfal de DJ Jean Apollo, da aparelhagem Rubi, movimentou o Cais de Arrimo no último sábado (13/9)

image Lancha avaliada em R$ 550 mil é apreendida com documentação irregular em Bujaru
Veículo saiu de Bujaru com destino ao Rio Grande do Norte e foi confiscado por não ter o Danfe, que é exigido no transporte de mercadorias

image Projeto social de Bujaru revela atletas de capoeira e MMA no Pará
Iniciativa liderada pelo mestre Erik Silva promove esporte em comunidades e já classificou representantes para torneios nacionais e internacionais

Com a reforma, o espaço passou a contar com novos equipamentos urbanos, entre eles coretos, anfiteatro, quiosques, concha acústica, fonte luminosa, área infantil, calçamento com acessibilidade, iluminação em LED, nova infraestrutura elétrica e paisagismo. A praça também recebeu decoração temática de Natal, já que o local foi escolhido para sediar programações natalinas no município.

Durante a solenidade, o ministro Jader Filho destacou os investimentos realizados em Bujaru por meio do Ministério das Cidades, que incluem obras de pavimentação, a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, um novo pórtico de entrada da cidade e a implantação de um parque urbano, totalizando mais de R$ 18 milhões em recursos previstos para o município.

O prefeito Miguel Júnior ressaltou a parceria entre a Prefeitura de Bujaru e o Governo Federal para a execução de obras no município. Ainda durante o evento, foi assinada a autorização para o início das obras de pavimentação de vias no bairro do Cocal, com investimento de R$ 1,5 milhão, por meio de contrato de repasse entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Bujaru.

Bujaru

pará

decoração de natal
Praça das Bandeiras é entregue à população após revitalização em Bujaru e ganha decoração natalina

Novo projeto inclui áreas de lazer, acessibilidade e iluminação em LED

Pará pode aumentar exportações em até 50% com novas rotas para o Pacífico, indicam economistas

Infraestrutura logística inédita deve reduzir custos, acelerar o acesso ao mercado asiático e impulsionar setores como mineração, agronegócio e madeira

Cinco custodiados fogem de unidade prisional em Santarém, no oeste do Pará

Um dos foragidos foi localizado pelo 3º BPM e encaminhado para atendimento médico

Tiroteio em bar deixa um morto e um ferido na região da Palmares II, em Parauapebas

As circunstâncias do caso continuam sendo investigadas pela Polícia Civil

Por que a gripe K é preocupante? Infectologista explica após caso confirmado no Pará

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o subclado K da Influenza A representa uma “evolução notável do vírus”. Especialistas comentam a sua velocidade de transmissão

Detran Pará inicia processo de primeira habilitação já adaptado ao novo modelo da CNH; entenda

Atendimento foi retomado na segunda-feira (15) com adequações nos sistemas, nova carga horária e possibilidade de curso teórico pelo aplicativo oficial

Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

Processo seletivo simplificado tem inscrições gratuitas, salários de até R$ 6.681,70 e vagas distribuídas em blocos até 2026

Patrimônio cultural do Pará, sorveteria Cairu se prepara para abrir três novas unidades no Sudeste

Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte poderão contar com três unidades em breve

