Praça das Bandeiras é entregue à população após revitalização em Bujaru e ganha decoração natalina

A Praça das Bandeiras, localizada no centro de Bujaru, no nordeste do Pará, foi entregue à população na noite da última sexta-feira (19) após passar por um processo de revitalização realizado com recursos federais. A obra foi executada com investimento de R$ 675 mil do Orçamento-Geral da União (OGU), por meio do Ministério das Cidades. A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, do prefeito de Bujaru, Miguel Júnior, além de parlamentares municipais, estaduais e federais e moradores do município. Durante o evento, foi realizado o descerramento da placa que marca a conclusão da obra.

Com a reforma, o espaço passou a contar com novos equipamentos urbanos, entre eles coretos, anfiteatro, quiosques, concha acústica, fonte luminosa, área infantil, calçamento com acessibilidade, iluminação em LED, nova infraestrutura elétrica e paisagismo. A praça também recebeu decoração temática de Natal, já que o local foi escolhido para sediar programações natalinas no município.

Durante a solenidade, o ministro Jader Filho destacou os investimentos realizados em Bujaru por meio do Ministério das Cidades, que incluem obras de pavimentação, a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, um novo pórtico de entrada da cidade e a implantação de um parque urbano, totalizando mais de R$ 18 milhões em recursos previstos para o município.

O prefeito Miguel Júnior ressaltou a parceria entre a Prefeitura de Bujaru e o Governo Federal para a execução de obras no município. Ainda durante o evento, foi assinada a autorização para o início das obras de pavimentação de vias no bairro do Cocal, com investimento de R$ 1,5 milhão, por meio de contrato de repasse entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Bujaru.