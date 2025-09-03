Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Lancha avaliada em R$ 550 mil é apreendida com documentação irregular em Bujaru

Veículo saiu de Bujaru com destino ao Rio Grande do Norte e foi confiscado por não ter o Danfe, que é exigido no transporte de mercadorias

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam na terça-feira (2/9) uma lancha com documentação irregular em Cachoeira do Piriá, no nordeste do estado. O veículo, que é avaliado em R$ 550 mil, saiu de Bujaru, também no nordeste paraense, com destino a Mossoró, no Rio Grande do Norte. A apreensão foi feita pelos fiscais de receitas estaduais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi. 

“Após o início da fiscalização e entrega dos documentos, os servidores verificaram que existia apenas a presença do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (Dacte) sem o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), que é exigido no transporte de mercadorias. Ao ser questionado, o motorista apresentou uma declaração de remessa, que não foi aceita por não ser documento fiscal”, contou o coordenador da unidade fazendária do Gurupi, Gustavo Bozola. 

A mercadoria foi retida e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 118.800, referente ao ICMS e multa.

 

