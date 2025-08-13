Turista comenta sobre o que viveu em Belém em menos 24 horas: 'Um caos'

Uma turista resolveu gravar um vídeo enquanto caminhava pelas ruas do bairro Nazaré, um dos bairros centrais de Belém do Pará. O conteúdo do vídeo expõe o ponto de vista dela sobre a capital paraense, mesmo ela estando menos de 24 horas na cidade. O vídeo logo ganhou as redes sociais e tem dividido opiniões do público.

A influenciadora Priscila Barros, que está visitando Belém antes da realização da COP30, gravou um conteúdo para as suas redes sociais. Apesar de estar pouco tempo por aqui, ela logo constatou: "O trânsito é um caos". "Por isso que o uber, às vezes, dá um preço maior", completou. No caso, ela disse que chegou a afirmar que pagou R$ 40,00 por um trajeto de sete quilômetros. Confira o vídeo:

Nos comentários da publicação, uma pessoa retrucou: "7km 40 reais kkk ai ai nem indo pra Ananindeua que uma cidade da região metropolitana é esse preço".

O olhar da criadora de conteúdo se voltou, também, para como as pessoas se comportavam nas ruas. "As meninas andam de toquinha de cetim na mão e capacete, por que o trânsito é um caos e elas pegam mototáxi", disse.

Essa não é a primeira vez que Belém recebe críticas de pessoas de fora. Enquanto parte da população encara como xenofobia, outra parte acredita que não passam de denúncias sobre a realidade vivenciada por milhões de moradores e frequentadores da cidade.

Uma segunda pessoa comentou: "Na boa, a galera fala mal de Belém com se em outras cidades fossem mil maravilhas". "Seja bem-vinda. Mas o trânsito de Belém não é muito diferente de muitas capitais brasileiras", disse outra em tom irônico.

A influenciadora compartilhou mais um pouco sobre a estadia: "aí faz um calor louco e não encontrei hotel com água quente nos chuveiros".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)