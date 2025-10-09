Ônibus pega fogo, explode e solta fumaça preta na Doca, em Belém

Um ônibus pegou fogo e soltou fumaça preta na tarde desta quinta-feira (9), na avenida Visconde de Souza Franco, conhecida como Doca, em Belém. O incêndio aconteceu próximo à esquina com a travessa Boaventura da Silva e chamou a atenção de quem passava pelo local. O veículo operava a linha Ananindeua - Pres. Vargas (Águas Brancas), da empresa Barata Transportes.

Segundo testemunhas, a fumaça podia ser vista de longe, cobrindo parte da via. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Trânsito ficou lento na região da Doca

Por causa do incêndio, o trânsito ficou lento na avenida Visconde de Souza Franco, uma das principais vias de Belém. As causas do incêndio ainda não foram informadas. O veículo deve passar por perícia para identificar o que provocou o fogo.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) informou em nota que "o veículo estava com a manutenção preventiva em dia e em plenas condições de circulação, seguindo todos os protocolos exigidos para o transporte público."

Ainda de acordo com a Setransbel, as causas do incidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A operação da linha segue normalmente, com o veículo já substituído por outro de reserva. Não houve registro de feridos, e as chamas foram controladas com o apoio do Corpo de Bombeiros.