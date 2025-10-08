Capa Jornal Amazônia
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por vape

A criança foi declarada morta menos de 20 minutos após o início do incêndio e a causa da morte foi inalação de fumaça tóxica.

Gabrielle Borges
fonte

Investigadores da polícia britânica apuraram que a bateria a base de íons de lítio do vape entrou em combustão enquanto estava sendo carregada (Freepik)

Uma menina, cujo nome foi preservado, de seis anos, morreu em um incêndio em casa depois que um cigarro eletrônico (o famoso vape). que estava carregando em seu quarto, pegou fogo. O incêndio começou no terceiro andar da casa da família, onde a criança dividia o quarto com um irmão mais velho.

O caso ocorreu na cidade de Leicester, na Inglaterra. Investigadores da polícia britânica apuraram que a bateria a base de íons de lítio do vape entrou em combustão enquanto estava sendo carregada, segundo informações da BBC. No imóvel, havia três adultos e dez crianças na noite do incêndio

A mãe da menina, Tracey Moore, contou que acordou por volta das 4h quando uma de suas filhas gritou que havia fogo na casa. Depois de garantir que o restante da família tivesse escapado, ela subiu as escadas com o companheiro e um dos filhos para tentar a criança de seis anos.

A família teve dificuldade para acessar o quarto do sótão, pois a porta precisou ser arrombada. As chamas intensas e a fumaça impediram a entrada. Os bombeiros chegaram logo em seguida, mas não conseguiram salvá-la.  A criança foi declarada morta menos de 20 minutos após o início do incêndio e a causa da morte foi por inalação de fumaça tóxica. 

Não foi possível determinar com exatidão o motivo da ignição do aparelho. A polícia de Leicester confirmou que uma adolescente de 14 anos, possivelmente a dona do vape, segundo a BBC, não enfrentará nenhuma acusação e que a morte foi determinada como acidental.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

mundo

cigarros eletrônicos

uso de vape

menina morre em incêndio por vape
