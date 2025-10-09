Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge escola estadual em Marabá

Quatro pessoas precisaram receber atendimento médico por terem inalado fumaça

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o estado da sala atingida pelo incêndio. (Foto: Reprodução | Zeus Bandeira)

Um incêndio na Escola Estadual Plínio Pinheiro assustou estudantes e moradores do núcleo Marabá Pioneira, na manhã desta quinta-feira (9). As chamas teriam começado em uma das salas do 3º ano do Ensino Médio e, em poucos minutos, já tomavam conta de parte das instalações da escola, comprometendo também outras duas salas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de que o fogo teria começado por volta das 8 horas, mas a corporação só foi acionada às 9h30. José Kemerson, diretor da escola, chegou a desligar o sistema de energia elétrica da escola, na tentativa de evitar transtornos maiores, mas o fogo continuou a se espalhar. Ele e mais três funcionários também tentaram salvar alguns materiais do fogo e, com isso, inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. A reportagem apurou que eles foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Marabá, onde passaram por avaliação médica e foram liberados.

De acordo com o Coronel Galúcio, do Corpo de Bombeiros, a equipe envolvida no combate às chamas utilizou mangueiras para conter o incêndio. "Estamos aguardando a chegada do perito ainda hoje para dar início à investigação do pode ter iniciado o incêndio", afirmou o Galúcio. "Existem algumas causas mais prováveis nesse tipo de situação, como curto-circuito, mas só uma perícia detalhada vai poder apontar o que de fato provocou essa ocorrência".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

escola estadual

marabá

incêndio

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

MP cobra ações de proteção animal em Igarapé-Miri após envenenamento massivo de cachorros

A necessidade de implementação de políticas públicas para proteção animal no município ganhou visibilidade após o grave caso de envenenamento massivo contra cães, ocorrido em abril deste ano

09.10.25 13h17

POLÍCIA

Operação mira torcida organizada do Remo e prende 7 pessoas por envolvimento em atos de violência

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início no dia 24 de julho deste ano, após um grupo específico de integrantes de uma torcida organizada do Clube do Remo promover um ataque a torcedores rivais

09.10.25 13h03

POLÍCIA

Incêndio atinge escola estadual em Marabá

Quatro pessoas precisaram receber atendimento médico por terem inalado fumaça

09.10.25 12h43

POLÍCIA

Operação da PF apura fraudes em licitações e desvio de recursos públicos de cerca de R$ 200 milhões

Segundo a Polícia Federal, os agentes identificaram um dos investigados entregando valores em espécie a um agente público dentro de órgão da administração

09.10.25 10h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de jovem morto em operação da PF é velado nesta quinta (9/10) em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias do caso e também a conduta dos policiais federais.

09.10.25 10h37

POLÍCIA

Operação da PF apura fraudes em licitações e desvio de recursos públicos de cerca de R$ 200 milhões

Segundo a Polícia Federal, os agentes identificaram um dos investigados entregando valores em espécie a um agente público dentro de órgão da administração

09.10.25 10h52

INSS

Fraude do INSS: Polícia Federal cumpre 66 mandados nessa quinta-feira (9)

A Operação Sem Desconto investiga irregularidades em aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social

09.10.25 8h31

POLÍCIA

MPF abre investigação para apurar morte de jovem durante operação da Polícia Federal em Belém

Marcello Vitor Carvalho de Araújo foi morto na manhã desta quarta-feira (8) durante a Operação Eclesiastes

08.10.25 23h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda