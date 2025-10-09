Incêndio atinge escola estadual em Marabá

Um incêndio na Escola Estadual Plínio Pinheiro assustou estudantes e moradores do núcleo Marabá Pioneira, na manhã desta quinta-feira (9). As chamas teriam começado em uma das salas do 3º ano do Ensino Médio e, em poucos minutos, já tomavam conta de parte das instalações da escola, comprometendo também outras duas salas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de que o fogo teria começado por volta das 8 horas, mas a corporação só foi acionada às 9h30. José Kemerson, diretor da escola, chegou a desligar o sistema de energia elétrica da escola, na tentativa de evitar transtornos maiores, mas o fogo continuou a se espalhar. Ele e mais três funcionários também tentaram salvar alguns materiais do fogo e, com isso, inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. A reportagem apurou que eles foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Marabá, onde passaram por avaliação médica e foram liberados.

De acordo com o Coronel Galúcio, do Corpo de Bombeiros, a equipe envolvida no combate às chamas utilizou mangueiras para conter o incêndio. "Estamos aguardando a chegada do perito ainda hoje para dar início à investigação do pode ter iniciado o incêndio", afirmou o Galúcio. "Existem algumas causas mais prováveis nesse tipo de situação, como curto-circuito, mas só uma perícia detalhada vai poder apontar o que de fato provocou essa ocorrência".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e aguarda retorno.