Inscrições para a Cúpula dos Povos estão abertas; saiba como participar

As inscrições para a Cúpula dos Povos, uma mobilização que reúne várias organizações sociais e que ocorre em paralelo e como contraponto crítico à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), abriram nesta terça-feira (4/11). As inscrições podem ser feitas no site cupuladospovoscop30.org.

Em agosto deste ano, o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, confirmou presença no evento no dia 16 de novembro, data de encerramento da programação, e fará leitura da Declaração dos Povos, que reunirá propostas construídas com base em seis eixos temáticos que abrangem temas como a transição justa, o combate ao racismo ambiental, a defesa das cidades e periferias vivas, a soberania alimentar e popular, o feminismo popular e a resistência das mulheres nos territórios.

A Cúpula dos Povos acontecerá de 12 a 16 de novembro no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em paralelo à COP 30, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém.