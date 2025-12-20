Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Tiroteio em bar deixa um morto e um ferido na região da Palmares II, em Parauapebas

As circunstâncias do caso continuam sendo investigadas pela Polícia Civil

O Liberal

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um tiroteio registrado, neste sábado (20), em um bar localizado próximo ao acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na região da Palmares II, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

VEJA MAIS

image Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama
A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total

image Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal; suspeita é detida
Segundo a polícia portuguesa, foram coletados fortes indícios do cometimento de um homicídio qualificado

image Homem é preso por suspeita de furtar leite e calabresa em supermercado de Breves, no Marajó
Ele foi detido inicialmente por moradores e, em seguida, conduzido pela PM à Polícia Civil

De acordo com as primeiras informações divulgadas por portais de notícias da região, a ocorrência teve início em um bar situado nas proximidades do acampamento Terra e Liberdade, onde teria ocorrido uma confusão que resultou em disparos de arma de fogo. 

Com a repercussão do caso, passaram a circular relatos não oficiais indicando que duas pessoas teriam morrido e uma terceira ficado ferida. No entanto, a Polícia Civil esclareceu que, até o momento, foi confirmada oficialmente apenas uma morte e uma pessoa ferida. 

Segundo as informações apuradas, duas pessoas foram atingidas pelos disparos: uma delas morreu ainda no local, enquanto a outra foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da região para atendimento médico. O estado de saúde da vítima ferida não foi divulgado.

Ainda conforme a polícia, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do tiroteio, a dinâmica dos fatos ou as identidades das vítimas envolvidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Curionópolis. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, disse. 

A Polícia orienta que qualquer pessoa que tenha informações que possam contribuir com as investigações entre em contato com as autoridades. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, da Polícia Militar, número de emergência nacional, ou pelo 181, canal do Disque Denúncia, que recebe informações de forma anônima e as encaminha aos órgãos responsáveis, sem necessidade de identificação do denunciante.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paraupebas

polícia

MST

pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dois homens são apresentados à polícia por prática de jogo ilegal na rodoviária de Marabá

Ação ocorreu na manhã de sexta-feira (19) após denúncias de motoristas de vans que atuam no local

20.12.25 17h13

ALERTA!

Clonagem de celular cresce 11% no Pará; veja como identificar o crime e se proteger

A prática criminosa, conhecida como SIM Swap, permite que golpistas assumam o número da vítima e tenham acesso a informações pessoais e contas digitais

20.12.25 16h00

FUGA

Cinco custodiados fogem de unidade prisional em Santarém, no oeste do Pará

Um dos foragidos foi localizado pelo 3º BPM e encaminhado para atendimento médico

20.12.25 15h47

MAUS-TRATOS

Mulher é presa após agredir irmã com deficiência em Igarapé-Miri, no Pará

Ela foi autuada pelo crime de maus-tratos e permanece à disposição da Justiça

20.12.25 15h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

TRAGÉDIA

Morre casal atingido por carrocinha com sacos de cimento na rodovia Arthur Bernardes

O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira, no bairro da Pratinha

20.12.25 11h40

ACIDENTE

Carrocinha com sacos de cimento se solta de caminhão e atinge casal em uma moto em Belém

Acidente ocorreu, na manhã desta sexta-feira, na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha

19.12.25 10h34

EM RECUPERAÇÃO

Gabriel, o cachorro agredido por carroceiro em Icoaraci, recebe alta

A agressão ocorreu na manhã do dia 9 deste mês, na N3 do Conjunto Cohab

20.12.25 12h01

COLISÃO

Motorista é apresentado à Polícia Civil após acidente envolvendo três veículos em Santarém

Ele foi contido por moradores e, em seguida, abordado por agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

20.12.25 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda