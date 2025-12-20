Tiroteio em bar deixa um morto e um ferido na região da Palmares II, em Parauapebas

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um tiroteio registrado, neste sábado (20), em um bar localizado próximo ao acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na região da Palmares II, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

VEJA MAIS

De acordo com as primeiras informações divulgadas por portais de notícias da região, a ocorrência teve início em um bar situado nas proximidades do acampamento Terra e Liberdade, onde teria ocorrido uma confusão que resultou em disparos de arma de fogo.

Com a repercussão do caso, passaram a circular relatos não oficiais indicando que duas pessoas teriam morrido e uma terceira ficado ferida. No entanto, a Polícia Civil esclareceu que, até o momento, foi confirmada oficialmente apenas uma morte e uma pessoa ferida.

Segundo as informações apuradas, duas pessoas foram atingidas pelos disparos: uma delas morreu ainda no local, enquanto a outra foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da região para atendimento médico. O estado de saúde da vítima ferida não foi divulgado.

Ainda conforme a polícia, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do tiroteio, a dinâmica dos fatos ou as identidades das vítimas envolvidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Curionópolis. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, disse.

A Polícia orienta que qualquer pessoa que tenha informações que possam contribuir com as investigações entre em contato com as autoridades. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, da Polícia Militar, número de emergência nacional, ou pelo 181, canal do Disque Denúncia, que recebe informações de forma anônima e as encaminha aos órgãos responsáveis, sem necessidade de identificação do denunciante.