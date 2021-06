Homem é morto pela própria namorada em Santarém

Um homem de prenome Matteo Santos foi morto com três tiros de pistola pela própria namorada identificada apenas como Raquel Travassos, nesta segunda-feira (21), no apartamento onde o casal morava nos altos de uma loja de material de construção, localizada na avenida Cuiabá entre as avenidas Plácido de Castro e Borges Leal, no bairro Caranazal, em Santarém, oeste do Pará.

O casal de namorados teria tido um desentendimento na noite do último domingo (20). Segundo vizinhos, Matteo desceu as escadas com os pertences de Raquel e deixou na calçada por volta das 2h da madrugada e ela teria ido embora. Mas voltou na manhã desta segunda-feira (21) já armada para praticar o crime.

De acordo com o enfermeiro Joziel Colares, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que esteve no local para prestar socorro à vítima, Matteo já foi encontrado morto no local. Os tiros atingiram a cabeça, maxilar e uma das mãos.

"Infelizmente a vítima já estava em óbito. A cabeça ficou deformada pelo tiro de pistola. Outros tiros atingiram o maxilar e a mão. Realmente uma cena muito triste no local", relatou Joziel Colares.

A suspeita do crime ainda estava no local do crime quando a polícia chegou. Ela foi conduzida para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Informações preliminares dão conta de que a arma usada no crime, uma pistola .40 pertence ao pai de Raquel, um policial militar da reserva.