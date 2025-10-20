UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou nesta segunda-feira (20/10) que as inscrições para o Processo Seletivo 2026 começam no dia 27 de outubro e terminam no dia 25 de novembro. O edital já está disponível no site ceps.ufpa.br.

De acordo com a UFPA, neste ano, estão sendo ofertadas 7.075 vagas de graduação, na modalidade presencial, e 192 vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos 12 campi da Universidade.

Em caso de dúvida, o interessado pode enviar mensagem para o atendimento do Ceps, que atende por meio dos telefones (91) 3201-7266 (WhatsApp) e (91) 3201-8381. Também é possível ir pessoalmente ao prédio do Centro de Processos Seletivos para conseguir informações sobre o PS 2026.