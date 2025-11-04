Maria e José lideram: Descubra os nomes mais populares no Pará, de acordo com o IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) o ranking com os nomes mais comuns no Pará. O resultado da pesquisa mostra que nomes tradicionais ainda estão entre os mais populares, como Maria e José que ocupam o topo da lista.

Confira o ranking completo dos nomes que mais se repetem entre os paraenses.

Nomes mais comuns no Pará (geral)

A lista geral combina homens e mulheres, e a liderança absoluta é feminina, seguida pelo nome masculino mais tradicional do país.

Maria: 6,34% (514.525 pessoas) José: 2,25% (182.557 pessoas) Ana: 1,99% (161.276 pessoas) João: 1,69% (137.135 pessoas) Antonio: 1,43% (116.056 pessoas) Raimundo: 0,93% (75.404 pessoas) Francisco: 0,84% (68.468 pessoas) Carlos: 0,74% (59.898 pessoas) Pedro: 0,72% (58.461 pessoas) Paulo: 0,67% (54.616 pessoas)

Ranking de nomes masculinos no Pará

Entre os homens, os nomes masculinos mais populares no Pará mantêm a tradição, com José sendo o mais comum.

José: 2,24% (181.513 pessoas) João: 1,68% (136.272 pessoas) Antonio: 1,42% (115.485 pessoas) Raimundo: 0,92% (75.048 pessoas) Francisco: 0,84% (68.234 pessoas) Carlos: 0,73% (59.574 pessoas) Pedro: 0,72% (58.082 pessoas) Paulo: 0,67% (54.311 pessoas) Lucas: 0,56% (45.775 pessoas) Manoel: 0,56% (45.566 pessoas)

Ranking de nomes femininos no Pará

Quando olhamos para as mulheres, Maria é o nome mais popular. No entanto, o Top 10 feminino também revela tendências mais modernas no final da lista.

Maria: 6,30% (511.827 pessoas) Ana: 1,97% (160.317 pessoas) Antonia: 0,43% (34.906 pessoas) Raimunda: 0,40% (32.858 pessoas) Francisca: 0,32% (26.285 pessoas) Amanda: 0,23% (18.707 pessoas) Vitória: 0,21% (17.148 pessoas) Aline: 0,19% (15.629 pessoas) Alice: 0,19% (15.617 pessoas) Jéssica: 0,19% (15.576 pessoas)

Comparativo: Nomes mais populares no Brasil (geral)

Apesar das peculiaridades regionais, a lista dos nomes mais comuns no Pará é bastante semelhante ao cenário nacional. Maria e José também lideram em todo o país, mas com pequenas variações nos nomes seguintes.

Maria: 6,05% (12.284.478 pessoas) José: 2,54% (5.164.752 pessoas) Ana: 1,94% (3.948.650 pessoas) João: 1,69% (3.430.608 pessoas) Antonio: 1,10% (2.241.094 pessoas) Francisco: 0,82% (1.665.494 pessoas) Pedro: 0,80% (1.624.478 pessoas) Carlos: 0,73% (1.474.492 pessoas) Lucas: 0,66% (1.341.525 pessoas) Luiz: 0,66% (1.335.098 pessoas)

O Censo 2022 mostra que os paraenses continuam valorizando a tradição na hora de escolher nomes. Mesmo com a chegada de nomes mais modernos, Maria e José ainda são os favoritos do estado.

