José, João, Antônio: quais são os nomes de homem mais comuns no Brasil?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou na manhã desta terça-feira, 4, a segunda edição do site Nomes do Brasil, que mostra quais nomes e sobrenomes são mais comuns no País e nos estados ao longo das décadas. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022. O nome masculino mais frequente no País segue sendo José: são mais de 5 milhões.

Os dez prenomes mais comuns são:

. José . João . Antonio . Francisco . Pedro . Carlos . Lucas . Luiz . Paulo . Gabriel

No site, o usuário poderá buscar, além dos nomes e sobrenomes, varias outras curiosidades, como a popularidade dos nomes por década e localidade, o ranking geográfico, dados históricos e até um mapa-múndi comparando os nomes e sobrenomes mais populares em diversos países.

A ferramenta também apresenta curiosidades, como o impacto de personagens marcantes de novelas na escolha dos nomes mais comuns em determinados períodos.

Em 2010, última atualização do site, o País registrava 130 mil nomes diferentes. Os mais comuns eram Maria e José, com mais de 11,7 milhões de Marias e 5,7 milhões de Josés. Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco.