O Liberal chevron right Pará chevron right

‘Vestibulinho’: Ufra oferta 341 vagas para transferência interna e externa; saiba como se inscrever

O campus de Capitão Poço é o que mais possui vagas, 36 no total, destinadas para a Transferência Interna, seguido de Belém, com 27 vagas

A seleção dos candidatos será realizada exclusivamente com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2015 a 2024. (Foto: Reprodução / iSTOCK)

As inscrições para o Processo Seletivo Especial (PSE 2025)  - para transferência interna e externa da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) - iniciaram no último sábado (13) e seguem até o dia 26 de setembro. Popularmente conhecido como ‘vestibulinho’, o processo terá 341 vagas para cursos de graduação nos seis campi da instituição. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), de forma on-line.

São 133 vagas na modalidade de Transferência Interna (Transfin), destinada exclusivamente aos alunos dos cursos de graduação da Ufra, desde que não seja no mesmo curso e campus no qual o estudante está vinculado. Já na modalidade de Transferência Externa (Transfex) estão sendo ofertadas 208 vagas. 

A Transfex é voltada aos portadores de diploma de graduação - de qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) - e para estudantes de graduação de outras instituições.

O campus de Capitão Poço é o que mais possui vagas, 36 no total, destinadas para a Transferência Interna, seguido de Belém, com 27 vagas. Em Capitão Poço também estão o maior número de vagas para transferência externa com 58 vagas, logo depois vem Capanema, com 44 vagas.

Seleção

A seleção dos candidatos será realizada exclusivamente com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2015 a 2024. A classificação final será feita com base nas notas da prova. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa.)

Os interessados devem verificar os requisitos específicos de cada modalidade e as condições de participação.

Confira o número de vagas

TRANSFIN

Belém - 27
Capanema - 19
Capitão Poço - 36
Paragominas - 20
Parauapebas - 25
Tomé-Açu - 6

TRANSFEX

Belém - 19
Capanema - 44
Capitão Poço - 58
Paragominas - 37
Parauapebas - 40
Tomé-Açu - 10

Cronograma do PSE 2025

12/09 – Publicação do Edital (acesse aqui) 

13 a 26/09 – Período de inscrições (inscreva-se aqui)

02/10 – Homologação de inscrições

06/10 – Resultado final do PSE 2025

A partir de 06/10 – Habilitação de vínculo

14 a 17/10 – Matrícula em disciplinas

14/10 - Previsão de início das aulas

