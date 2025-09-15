Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Entrega de gratuidades para arquibancadas do Círio será nesta terça-feira (16); saiba como retirar

Todas as vagas para gratuidade foram preenchidas rapidamente, com filas virtuais pela alta demanda

O Liberal
fonte

Arquibancadas do Círio já estão em processo de montagem (Igor Mota / O Liberal)

As pessoas que realizaram o cadastro para garantir gratuidade nas arquibancadas do Círio poderão retirar seus ingressos nesta terça-feira (16), na Casa de Plácido, sendo esta a data única para a entrega. Ao todo, foram disponibilizados 900 bilhetes para idosos e pessoas com deficiência, sendo 600 para a Trasladação, no sábado, e 300 para a grande procissão do domingo.

Local e horário para retirada

A entrega dos ingressos para as gratuidades será feita nesta terça-feira (16), das 8h às 14h, na Casa de Plácido, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário.

O que levar para retirar

Para retirar o ingresso, a pessoa cadastrada deve levar um documento oficial com foto e comprovar o direito à gratuidade. Não haverá nova entrega de ingressos para quem perder a data de retirada.

Crianças

Crianças de até dois anos não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site. As demais devem ter o ingresso adquirido.

Venda de ingressos

O segundo lote de venda de ingressos será disponibilizado no dia 23 de setembro, a partir das 8h. Ao todo, serão disponibilizados quatro mil lugares para cada dia, e a venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão de crédito. Todos os ingressos serão nominais e terão QR Code impresso, o que ajuda a evitar falsificações e garante melhor controle de acesso.

Para a Trasladação, os ingressos custarão R$ 130,00 (setor A) e R$ 160,00 (setor B – coberto). Já para o Círio, os ingressos custam R$ 200,00 (setor A) e R$ 230,00 (setor B – coberto).

Montagem das arquibancadas

A montagem das arquibancadas do Círio, sob responsabilidade da Loc Engenharia, já começou na avenida Presidente Vargas e deve passar por vistoria do Corpo de Bombeiros até o início de outubro. Além de garantir visão privilegiada das procissões, o espaço contará com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. O acesso será liberado às 17h no dia da Trasladação e às 6h no domingo do Círio.

Desde 2012, a Diretoria da Festa de Nazaré administra as arquibancadas, destinando toda a arrecadação para cobrir despesas da festa e manter obras sociais da Paróquia de Nazaré.

