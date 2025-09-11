Círio 2025: corda que será usada nas procissões já está em Belém

A corda do Círio 2025 chegou a Belém por volta das 11h30 desta quinta-feira (11), após ser transportada desde Castanhal, onde foi fabricada, em um caminhão plotado com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O item, que é um dos mais simbólicos da Trasladação e da grande romaria, foi desembarcado e será guardado na Estação Padre Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, até a vistoria oficial marcada para o dia 27 de setembro.

Membros da Guarda e da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) fizeram a transposição da corda, dividida em lotes, do caminhão até a Estação. Como ocorre tradicionalmente, o momento foi marcado por lágrimas, aplausos e gritos de "viva". A bênção da corda foi feita pelo padre Assis, reitor da Basílica e presidente da Diretoria da Festa e da Guarda de Nazaré.

Diretor coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa, falou sobre a chegada da corda. "Pra gente, a chegada da corda é uma emoção muito grande. A gente agradece a CTC de Castanhal que nos apoia há 3 anos, doando essa corta pra gente. Que é um ícone fortíssimo pra gente. A gente vê a corda e praticamente parece que o Círio chegou. Está na porta", disse.

Ele acrescentou: "É um alívio pra gente quando a corda está totalmente produzida pra gente colocar no Círio. Uma parceria que deu certo". O diretor disse que mais de 400 colaboradores participaram da confecção da corda. "Tudo produzido no Pará. É só alegria", afirmou. A pedagoga Socorro Leal, 50 anos, acompanhou pela primeira vez a chegada da corda. “Eu vim porque queria sentir de perto a emoção desse momento”, disse. “Na juventude, participei da corda do Círio. Da Catedral até a Basílica”, contou. “Este é um momento de agradecimento. E eu, como consagrada de Nossa Senhora, não posso ficar de fora desses momentos. São significativos todos os momentos que envolvem o Círio de Nazaré”, afirmou.