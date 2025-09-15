Capa Jornal Amazônia
Concurso

Concurso

Seap prorroga inscrições para PSS com 612 vagas no Pará

Seleção temporária contempla todos os níveis de escolaridade e segue até esta terça-feira (16)

O Liberal
fonte

A retificação do edital foi publicada nesta segunda-feira (15) (Divulgação)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prorrogou até esta terça-feira (16) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2025, que vai contratar 612 profissionais temporários em diferentes municípios do Pará. As vagas contemplam cargos de todos os níveis de escolaridade. O prazo inicial para participação terminaria no sábado (14).

A retificação do edital foi publicada nesta segunda-feira (15) e assinada pelo secretário Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues. Este é o terceiro PSS realizado pela Seap em 2025.

Como se inscrever no PSS da Seap

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço dgp.seap.pa.gov.br/sisp, entre os dias 10 e 16 de setembro, até 23h59. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) orienta que os candidatos leiam atentamente o edital, com atenção especial aos requisitos obrigatórios e à documentação exigida.

A ausência de documentos pessoais ou comprobatórios pode resultar na eliminação do processo seletivo.

Palavras-chave

pss da seap

SEAP
Concurso
.
