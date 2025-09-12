Arcon abre PSS com vagas de estágio para estudantes no BRT Metropolitano; veja

Estudantes do ensino médio da rede pública e particular podem concorrer a 150 vagas de estágio do BRT Metropolitano, na região metropolitana de Belém. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) foi divulgado nesta sexta-feira (12) pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon).

Vagas distribuídas em seis municípios

As oportunidades são para atuação na orientação de passageiros nas estações e terminais do BRT Metropolitano. Do total de vagas, 10 são para Belém, 70 para Ananindeua, 50 para Marituba, 10 para Benevides, 5 para Santa Bárbara e 5 para Santa Izabel. O edital prevê ainda 5% de reserva para pessoas com deficiência.

A bolsa mensal é de R$ 485,98, acrescida de auxílio-transporte, com carga horária de 20 horas semanais.

Inscrições e etapas do processo seletivo

Os interessados devem se cadastrar entre os dias **17 e 21 de setembro**, exclusivamente no site [pss.seduc.pa.gov.br](https://pss.seduc.pa.gov.br/), plataforma da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que atua em parceria com a Arcon.

O PSS será realizado em três etapas:

inscrição online (eliminatória);

análise curricular (classificatória);

convocação com apresentação de documentos originais (eliminatória).

Documentos exigidos para inscrição

No cadastro online, o candidato deve incluir informações pessoais, escolaridade, qualificação e experiência profissional. Entre os documentos obrigatórios estão:

CPF;

carteira de identidade ou CNH;

certidão de nascimento, casamento ou união estável;

título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;

carteira de reservista ou dispensa (para homens maiores de 18 anos);

comprovante de residência;

declaração de matrícula.

Também podem ser anexados certificados de cursos livres, além de ficha de autorização de menor, caso necessário.

Orientação aos passageiros do BRT

A contratação de estagiários tem o objetivo de auxiliar os passageiros do BRT Metropolitano no início da operação, oferecendo informações sobre linhas troncais e alimentadoras, veículos elétricos e a diesel, estações e terminais de integração.

Segundo o diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, Gilberto Barbosa, o novo sistema deve transformar a mobilidade na região metropolitana. “Um novo projeto de transporte público inclui mudanças na forma de operação para o usuário, com maior capilaridade. Haverá uma estrutura diferenciada com terminais de integração, estações de passageiros, passarelas, embarque em nível e pagamento de tarifa fora do veículo”, explicou.

Os estagiários selecionados também passarão por treinamento para reforçar a orientação aos usuários, colaborar com as categorias que terão direito a isenções tarifárias e indicar as melhores opções de deslocamento.