CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 35 vagas de estágio e 06 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Direito, Marketing, entre outros.

Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio).

Gastronomia – (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 4º ao 6º semestre

Código da OE: 5752807

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5752807

Direito – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte

Carga horária: 09:00 – 13:00

Requisitos: Cursando 7º ao 8º semestre

Código da OE: 5732575

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5732575

Engenharia de Produção – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 15:00 – 21:00

Requisitos: Cursando 4º ao 10º semestre

Código da OE: 5748901

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5748901

Administração – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 14:00 – 20:00

Requisitos: Cursando 3º ao 7º semestre

Código da OE: 5736906

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5736906

Direito – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 5º ao 8º semestre

Código da OE: 5682171

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5682171

Administração – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 07:30 – 13:00

Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5737155

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5737155

Marketing – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Carga horária: 12:00 – 18:00

Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5743640

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5743640

Educação Física – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 5º ao 7º semestre

Código da OE: 5770162

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5770162

Engenharia – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5758979

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5758979

Recursos Humanos – (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre

Código da OE: 5730740

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5730740

Administração – (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 12:30

Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5767240

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5767240

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia