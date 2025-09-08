Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Emprego chevron right

CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

Oportunidades são para estudantes de diferentes cursos e incluem bolsas que variam de R$ 400 a R$ 900, com auxílio transporte

Thaline Silva*
fonte

Estudantes interessados devem se atentar aos requisitos das vagas (Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 35 vagas de estágio e 06 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Direito, Marketing, entre outros.

Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio). 

VEJA MAIS 

image Processo seletivo Polícia Científica do Pará oferece vagas de emprego para todos os níveis
As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 3 a 5 de setembro

image Programa de Estágio no ramo de alimentos abre seleção no Pará
Oportunidade foca em preparação de mão de obra loca, veja como participar

Gastronomia – (Estágio)

Direito – (Estágio)

Engenharia de Produção – (Estágio)

Administração – (Estágio)

Direito – (Estágio)

Administração – (Estágio)

Marketing – (Estágio)

Educação Física – (Estágio)

Engenharia – (Estágio)

Recursos Humanos – (Estágio)

Administração – (Estágio)

Central de atendimento: 3003-2433

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIEE

vagas

vagas de estágio
Emprego
.
