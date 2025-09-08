CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever
Oportunidades são para estudantes de diferentes cursos e incluem bolsas que variam de R$ 400 a R$ 900, com auxílio transporte
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 35 vagas de estágio e 06 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Direito, Marketing, entre outros.
Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio).
Gastronomia – (Estágio)
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 14:00
- Requisitos: Cursando 4º ao 6º semestre
- Código da OE: 5752807
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5752807
Direito – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 09:00 – 13:00
- Requisitos: Cursando 7º ao 8º semestre
- Código da OE: 5732575
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5732575
Engenharia de Produção – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 15:00 – 21:00
- Requisitos: Cursando 4º ao 10º semestre
- Código da OE: 5748901
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5748901
Administração – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 14:00 – 20:00
- Requisitos: Cursando 3º ao 7º semestre
- Código da OE: 5736906
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5736906
Direito – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 14:00
- Requisitos: Cursando 5º ao 8º semestre
- Código da OE: 5682171
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5682171
Administração – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 07:30 – 13:00
- Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
- Código da OE: 5737155
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5737155
Marketing – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 12:00 – 18:00
- Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre
- Código da OE: 5743640
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5743640
Educação Física – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando 5º ao 7º semestre
- Código da OE: 5770162
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5770162
Engenharia – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5758979
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5758979
Recursos Humanos – (Estágio)
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 14:00
- Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre
- Código da OE: 5730740
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5730740
Administração – (Estágio)
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 12:30
- Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
- Código da OE: 5767240
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5767240
Central de atendimento: 3003-2433
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
