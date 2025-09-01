Programa de Estágio no ramo de alimentos abre seleção no Pará

O programa de estágio 2026 da empresa de alimentos JBS abre seleção no Pará, que vão dessa segunda-feira (1º) até o dia 26 de setembro. As vagas oferecem uma imersão prática em diferentes áreas, entre elas: produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade. A duração do estágio é de 12 meses, para atuar na cidade de Marabá, sudeste paraense, onde a empresa possui uma unidade.

O Programa de Estágio 2026 também oferece vagas em outras unidades industriais da empresa, nas cidades de Brasília (DF), Ituiutaba (MG), Barra do Garças e Campo Verde (MT), Naviraí (MS), Rolândia (PR), Vilhena (RO), Bom Retiro do Sul, Montenegro e Passo Fundo (RS), Lages, São José e Seara (SC) e Presidente Epitácio (SP).

Além de apostar em mão de obra regional, o programa promete introduzir os recém-chegados no mercado em uma experiência prática. “O diferencial do programa é colocar o estudante no centro da operação, para que ele compreenda o negócio de forma profunda e se desenvolva já com os olhos voltados para a próxima etapa da carreira”, afirma Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil.

O diretor também destaca que "dar a oportunidade de crescer dentro da companhia". Isso porque uma das propostas do programa a preparação dos estagiários para uma futura efetivação.

Como participar

A inscrição será feita de maneira online, através da plataforma Gupu, no link (https://estagiojbs.gupy.io/). As etapas de seleção incluem: avaliação de raciocínio lógico, entrevistas com RH e lideranças das unidades e uma dinâmica de grupo com foco em trabalho em equipe e comunicação. O início das atividades está previsto para 12 de janeiro de 2026.