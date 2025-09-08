Seduc abre seleção de estagiários-bolsistas de nível superior para reforço escolar
Processo Seletivo Simplificado terá três etapas até a convocação dos classificados
A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) iniciou nesta segunda-feira (8) as inscrições para o segundo Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai formar cadastro de reserva de estagiários-bolsistas de nível superior. Os selecionados atuarão no programa Qualifica Reforço Escolar, destinado a escolas da rede pública estadual.
Podem se inscrever estudantes a partir do 4º semestre dos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa, Matemática ou Pedagogia, em instituições credenciadas pelo MEC.
Como se inscrever
As inscrições vão até 10 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Seduc. Os candidatos precisam preencher informações pessoais, escolaridade, qualificação e experiência profissional, além de enviar os documentos comprobatórios em arquivos de até 5MB.
Atividades dos estagiários
Os estagiários-bolsistas irão:
- Participar integralmente do planejamento e execução de atividades escolares nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;
- Elaborar o Plano de Acompanhamento Individualizado de cada estudante;
- Planejar e ministrar aulas de reforço escolar, seguindo orientações pedagógicas;
- Apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem.
A alocação dos selecionados será definida conforme o município escolhido no momento da inscrição e a necessidade da Seduc.
Etapas do PSS
O processo seletivo ocorrerá em três fases:
- Inscrição – realizada pelo formulário eletrônico, com caráter eliminatório;
- Análise curricular – baseada nas informações do candidato, com caráter classificatório e eliminatório;
- Convocação – apresentação da documentação original pelos classificados, seguindo a ordem de classificação, com caráter eliminatório.
O edital completo e informações adicionais estão disponíveis no site oficial da Seduc, clicando no link ao lado: https://www.seduc.pa.gov.br/pagina/14094-pss-06-2026---estagiario-bolsista-de-nivel-superior.
