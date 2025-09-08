Seduc abre seleção de estagiários-bolsistas de nível superior para reforço escolar

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) iniciou nesta segunda-feira (8) as inscrições para o segundo Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai formar cadastro de reserva de estagiários-bolsistas de nível superior. Os selecionados atuarão no programa Qualifica Reforço Escolar, destinado a escolas da rede pública estadual.

Podem se inscrever estudantes a partir do 4º semestre dos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa, Matemática ou Pedagogia, em instituições credenciadas pelo MEC.

Como se inscrever

As inscrições vão até 10 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Seduc. Os candidatos precisam preencher informações pessoais, escolaridade, qualificação e experiência profissional, além de enviar os documentos comprobatórios em arquivos de até 5MB.

Atividades dos estagiários

Os estagiários-bolsistas irão:

Participar integralmente do planejamento e execução de atividades escolares nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;

de atividades escolares nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática; Elaborar o Plano de Acompanhamento Individualizado de cada estudante;

o Plano de Acompanhamento Individualizado de cada estudante; Planejar e ministrar aulas de reforço escolar , seguindo orientações pedagógicas;

, seguindo orientações pedagógicas; Apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem.

A alocação dos selecionados será definida conforme o município escolhido no momento da inscrição e a necessidade da Seduc.

Etapas do PSS

O processo seletivo ocorrerá em três fases:

Inscrição – realizada pelo formulário eletrônico, com caráter eliminatório; Análise curricular – baseada nas informações do candidato, com caráter classificatório e eliminatório; Convocação – apresentação da documentação original pelos classificados, seguindo a ordem de classificação, com caráter eliminatório.

O edital completo e informações adicionais estão disponíveis no site oficial da Seduc, clicando no link ao lado: https://www.seduc.pa.gov.br/pagina/14094-pss-06-2026---estagiario-bolsista-de-nivel-superior.