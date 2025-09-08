Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Seduc abre seleção de estagiários-bolsistas de nível superior para reforço escolar

Processo Seletivo Simplificado terá três etapas até a convocação dos classificados

Gabi Gutierrez
fonte

Os candidatos devem estar regularmente matriculados nos cursos de licenciatura em Língua Portuguesa, Matemática ou Pedagogia a partir do 4° semestre, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). (Foto: Foto: David Alves / Ag Pará)

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) iniciou nesta segunda-feira (8) as inscrições para o segundo Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai formar cadastro de reserva de estagiários-bolsistas de nível superior. Os selecionados atuarão no programa Qualifica Reforço Escolar, destinado a escolas da rede pública estadual.

Podem se inscrever estudantes a partir do 4º semestre dos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa, Matemática ou Pedagogia, em instituições credenciadas pelo MEC.

Como se inscrever

As inscrições vão até 10 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Seduc. Os candidatos precisam preencher informações pessoais, escolaridade, qualificação e experiência profissional, além de enviar os documentos comprobatórios em arquivos de até 5MB.

Atividades dos estagiários

Os estagiários-bolsistas irão:

  • Participar integralmente do planejamento e execução de atividades escolares nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;
  • Elaborar o Plano de Acompanhamento Individualizado de cada estudante;
  • Planejar e ministrar aulas de reforço escolar, seguindo orientações pedagógicas;
  • Apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem.

A alocação dos selecionados será definida conforme o município escolhido no momento da inscrição e a necessidade da Seduc.

Etapas do PSS

O processo seletivo ocorrerá em três fases:

  1. Inscrição – realizada pelo formulário eletrônico, com caráter eliminatório;
  2. Análise curricular – baseada nas informações do candidato, com caráter classificatório e eliminatório;
  3. Convocação – apresentação da documentação original pelos classificados, seguindo a ordem de classificação, com caráter eliminatório.

O edital completo e informações adicionais estão disponíveis no site oficial da Seduc, clicando no link ao lado: https://www.seduc.pa.gov.br/pagina/14094-pss-06-2026---estagiario-bolsista-de-nivel-superior.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ESTÁGIO SEDUC

seduc

pss seduc
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda