Vale Gás estadual: prazo para sacar benefício de R$100 acaba nesta quarta-feira (16)

Acaba nesta quarta-feira (16) o prazo para o saque da 5ª parcela do Vale Gás disponibilizado pelo Governo do Estado do Pará, no valor de R$ 100. O benefício foi pago no mês de agosto, com prazo de 90 dias para realizar a movimentação da quantia, que tem como objetivo garantir a compra do botijão de gás de 13 quilos para famílias em situação de extrema pobreza.

A liberação do valor é feita exclusivamente pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). Para ser contemplada com o benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único e ter renda familiar per capita igual a zero. Vale lembrar que o benefício estadual não é o mesmo disponibilizado pelo Governo Federal, que tem como valor R$112 e outras condições para recebimento.

Os contemplados pelo benefício podem verificar se estão aptos para receber a parcela através do site do Vale Gás desenvolvido pelo Banpará. “O Vale Gás surge como um benefício importante para a garantia da alimentação da população mais vulnerável. Em meio a um contexto difícil, com o alto valor do gás de cozinha e dos insumos alimentares, o governo garantiu apoio à população”, afirmou Inocencio Gasparim, titular da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seaster).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)