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Vai chover no fim de semana? Confira a previsão do tempo para Belém e regiões do Pará

Com as férias escolares em andamento, a previsão indica calor e pancadas de chuva entre sexta-feira (10) e domingo (12)

Hannah Franco
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Veja a previsão do tempo para Belém e regiões do Pará entre sexta e domingo (Foto: Fernando Araújo | Arquivo O Liberal)

O segundo fim de semana de julho será marcado por pancadas de chuva em diversas regiões do Pará, principalmente entre a tarde e o início da noite. A previsão é da Coordenação de Monitoramento Hidrometeorológico e da Qualidade do Ar (Comhar), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Segundo o boletim meteorológico, a combinação entre a alta umidade vinda do Oceano Atlântico, transportada pelos ventos alísios, e as elevadas temperaturas favorecerá a formação de áreas de instabilidade, com previsão de chuvas isoladas e trovoadas em parte do estado entre esta sexta-feira (10) e domingo (12).

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Belém terá calor e chuva isolada no fim de semana

Nesta sexta-feira (10), o dia começa com céu entre poucas nuvens e parcialmente nublado, sem previsão de chuva pela manhã. A partir do fim da tarde e durante a noite, a nebulosidade aumenta e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

No sábado (11), a manhã será de céu parcialmente nublado e tempo firme. Já entre a tarde e a noite, o tempo fica mais fechado, com previsão de pancadas isoladas de chuva e ocorrência de trovoadas em alguns pontos da Região Metropolitana.

Já no domingo (12), o tempo volta a ficar estável nas primeiras horas do dia, com poucas nuvens e sem chuva. No decorrer da tarde e da noite, o céu fica entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de chuva isolada de fraca a moderada intensidade.

As temperaturas na capital devem variar entre 25°C e 32°C, com umidade relativa do ar entre 60% e 100%. O volume acumulado de chuva pode chegar a 35 milímetros até domingo.

Chuva atinge todas as regiões do Pará

No Nordeste Paraense, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente nas microrregiões do Guamá, Tomé-Açu, Bragantina e Salgado, com maior intensidade prevista para o domingo.

No Marajó, há previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas, especialmente na microrregião do Arari. Municípios como Cachoeira do Arari, Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras e Anajás também podem registrar precipitações ao longo do fim de semana.

No Sudeste do Pará, as chuvas devem ser mais isoladas, concentrando-se em áreas como Paragominas, Tucuruí, Marabá, São Félix do Xingu, Tucumã e Xinguara. Em Goianésia do Pará, os termômetros podem alcançar 35°C.

Já no Sudoeste Paraense, municípios como Altamira, Itaituba, Uruará, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga e Rurópolis devem registrar pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite.

No Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão aponta chuva com trovoadas em áreas de Almeirim na sexta-feira e pancadas isoladas no domingo, especialmente na região de Santarém.

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