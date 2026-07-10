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Segundo final de semana de julho terá mais ônibus para Mosqueiro

Operação da prefeitura reforça número de veículos devido a demanda nas férias escolares

Redação O Liberal
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Os reforços de frota vão ocorrer nas tardes e noites de domingo e nas manhãs de segunda, até o final de janeiro (Igor Mota / O Liberal / Arquivo)

A Prefeitura de Belém reforçará a operação da linha Mosqueiro–São Brás com 25 ônibus extras diariamente entre 10 e 13 de julho, para atender o aumento da demanda de passageiros no segundo fim de semana da Operação Verão 2026. A medida visa garantir mais conforto, agilidade e segurança aos usuários do transporte coletivo que se deslocam entre Belém e o distrito de Mosqueiro.

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As atividades seguem até domingo (5), na Praça Matriz

A operação especial teve início na quinta-feira (9), com dez veículos em circulação para suprir o fluxo inicial de passageiros. De sexta-feira (10) a segunda-feira (13), a oferta será ampliada para os 25 ônibus extras diários. Todos são do modelo 'Geladão', equipados com ar-condicionado, e foram designados para proporcionar maior comodidade durante o período de grande movimentação rumo às praias de Mosqueiro. No domingo (12), como de costume, haverá isenção da tarifa de ônibus para todos os usuários.

Itinerário e Tarifas

Os ônibus partirão do terminal localizado na avenida Almirante Barroso, próximo à avenida Ceará, na Praça José Sidrim, seguindo o itinerário da linha Mosqueiro–São Brás. A tarifa permanece em R$ 4,60, com meia-passagem de R$ 2,30 e gratuidade para as categorias previstas na legislação.

Planejamento e Fiscalização

De acordo com Isaías Reis, diretor de Transportes da Segbel, o reforço operacional foi planejado para acompanhar o crescimento da procura pelo transporte coletivo durante as férias escolares.

O planejamento operacional foi elaborado pela Diretoria de Transportes da Segbel, com base no monitoramento da demanda de passageiros durante a Operação Verão. Além do reforço da frota, a secretaria acompanha diariamente a circulação dos veículos para realizar ajustes, caso necessário, garantindo a regularidade das viagens e o atendimento aos usuários.

Todos os veículos escalados para a operação especial deverão ser obrigatoriamente do tipo 'Geladão'. As empresas operadoras também precisarão cumprir integralmente os horários estabelecidos pela Segbel, assegurando a oferta programada de viagens durante o período de maior fluxo entre Belém e Mosqueiro.

Canais para Reclamações

Em caso de demora na espera dos ônibus, falhas na operação, reclamações ou denúncias relacionadas ao serviço prestado pelas empresas durante a Operação Verão, os usuários podem procurar a Ouvidoria da Segbel pelos canais oficiais de atendimento:

  • WhatsApp: (91) 98415-4587
  • E-mail: ouv@segbel.pmb.pa.gov.br

As manifestações contribuem para o acompanhamento da operação e para a adoção de medidas que garantam a qualidade do transporte coletivo.

Orientações aos Usuários

A Prefeitura de Belém orienta os usuários a programarem seus deslocamentos com antecedência e a utilizarem os pontos oficiais de embarque e desembarque. A ampliação da frota integra as ações da Operação Verão 2026 para oferecer um transporte coletivo mais eficiente, seguro e adequado ao aumento da movimentação de passageiros em direção aos balneários da capital.

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