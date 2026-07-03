Frota de Geladões para Mosqueiro recebe reforço no primeiro final de semana de julho

Durante as férias de julho, o movimento para a Ilha de Mosqueiro fica mais intenso. O fluxo aumenta devido à preferência das pessoas pelo distrito — cerca de 17,7% da população opta ir ao local no veraneio, segundo uma pesquisa Sindicato dos Hotéis, Bares e Similares e a Federação do Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo do Pará (Fecomércio). Além de idas à passeio e para descansar, moradores de Belém também vão para reencontrar familiares e trabalhar.

VEJA MAIS

A aposentada Maria das Mercês Santos, de 77 anos, está indo à ilha pela primeira vez nessa sexta-feira (3) para curtir o primeiro final de semana de julho. Acompanhada de uma filha e um neto, ela vai de ônibus e está com altas expectativas. “Eu estou gostando. Estou ótima, graças a Deus. Eu quero que seja uma boa viagem”, disse.

Maria das Mercês vai a Mosqueiro pela primeira vez (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A frota de ônibus Geladões para o distrito passou a ser reforçada, segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). Nessa sexta, a operação especial inicia e vai até a segunda-feira (6), com mais coletivos Mosqueiro-São Brás circulando. Há 10 ônibus extras programados para os dias 03/07 (sexta-feira) e 06/07 (segunda-feira), enquanto nos dias 04/07 (sábado) e 05/07 (domingo) os passeiros contam com mais 20 veículos.

O terminal provisório para embarcar na linha Mosqueiro-São Brás fica na avenida Almirante Barroso (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Enquanto esperava o coletivo, a autônoma Maria do Socorro, de 65 anos, contou que se divide entre Belém e Mosqueiro no dia a dia. Moradora da Baía do Sol, ela relatou que há dificuldades com o transporte para ir e se locomover na área, mesmo com o aumento da frota. “[Em] Mosqueiro, não. Lá vai entrar todo tempo os ônibus, tem mais facilidade. Mas nós, que moramos na Baía do Sol, o problema continua mesmo em época de férias e feriados prolongados”, falou.

Maria do Socorro se divide, diariamente, entre Belém e Mosqueiro (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Os ônibus Mosqueiro-São Brás saem do terminal provisório, localizado na Praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso e próximo à avenida Ceará. Todos os veículos contam com ar-condicionado. No domingo (5), segundo a Segbel, a tarifa é gratuita aos passageiros. “Nosso planejamento para a Operação Verão prioriza a mobilidade da população com mais conforto, segurança e eficiência”, fala o secretário Luciano Oliveira.

O gerente financeiro e universitário Josias Lopes, de 25 anos, costuma ir a Mosqueiro todos os finais de semana, para trabalhar com a mãe, que é dona de um restaurante. Durante as férias da faculdade, ele costuma passar o mês inteiro e nota que, nesse ano, o fluxo está aumentando. “Está começando a encher lá, está começando a chegar uma galera. Mas eu sinto que ainda falta um incentivo, falta alguma apresentação, um show ou algum palco”, apontou Josias sobre a atração de mais turistas.

Josias acredita que ainda são necessárias mais medidas para melhorar o fluxo para Mosqueiro (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ele afirma que, apesar das medidas de reforço, o transporte ainda é difícil para a ilha. “Eu estou sentindo, nessas férias, que está tendo menos ônibus e a estrada, comparada ao ano passado, está mais precária. Vai passando muito carro e a estrada vai se degradando”, relatou. Josias estava na parada de ônibus há cerca de uma hora, desde às 9h30 da manhã, e lembra que o coletivo deveria ser a cada 20 ou 30 minutos.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém não divulgou como será e se haverá o reforço na frota de ônibus Geladões nos próximos finais de semana de julho. A tarifa na linha Mosqueiro-São Brás permanece a mesma, sendo R$ 4,60 e com meia passagem de R$ 2,30. Para idosos e pessoas com deficência, por exemplo, a gratuidade é garantida todos os dias.