Veja quais praias de Belém estão próprias para banho

Todas as praias de Belém estão próprias para banho, segundo o teste de balneabilidade que avaliou a qualidade da água nesses locais durante os meses de maio e junho de 2026. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), responsável pelo monitoramento.

Ao todo, foram analisados 20 pontos de amostragem em praias e áreas de banho dos distritos de Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e das ilhas do Combu e de Cotijuba. De acordo com a Semma, todos os locais receberam a classificação "excelente", indicando concentrações do indicador microbiológico Escherichia coli muito abaixo do limite estabelecido para restrição ao banho.

Veja os 20 pontos monitorados pela Semma:

Outeiro >

Praia da Brasília

Praia do Belo Paraíso

Praia do Amor

Praia Grande



Mosqueiro >

Praia do Areião

Praia do Chapéu Virado

Praia do Farol

Praia do Murubira

Praia do Marahú

Praia do Paraíso

Praia São Francisco



Cotijuba >

Praia Vai Quem Quer

Praia do Amor

Praia Funda

Praia do Farol

Praia da Saudade



Ilha do Combu >

Restaurante Matapy

Solar da Ilha

Restaurante Ribeirinho



Icoaraci >

Praia do Cruzeiro

Quais os critérios utilizados para a avaliação?

Os critérios utilizados para definir a balneabilidade seguem a Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que estabelece parâmetros microbiológicos, físico-químicos e visuais para avaliação da qualidade da água.

Entre os indicadores analisados estão:

Parâmetro microbiológico: concentração de Escherichia coli, utilizada para indicar contaminação fecal. Também podem ser avaliados coliformes totais e fecais.

concentração de Escherichia coli, utilizada para indicar contaminação fecal. Também podem ser avaliados coliformes totais e fecais. Parâmetros físico-químicos: pH, salinidade e temperatura da água, medidos no local para caracterização ambiental.

pH, salinidade e temperatura da água, medidos no local para caracterização ambiental. Aspectos visuais: presença de resíduos sólidos, lançamento aparente de efluentes, alterações na coloração da água, odores e floração de algas.

Liberação total após 25 anos

Segundo a Semma, esta é a primeira vez em 25 anos que todas as praias do município recebem liberação para banho. A secretaria atribui o resultado ao fortalecimento das ações de fiscalização e monitoramento ambiental, com maior controle sobre empreendimentos, combate ao descarte irregular de efluentes e uso do licenciamento ambiental como ferramenta de prevenção.

"É um marco histórico para o município. Se observarmos o mesmo período do ano passado, ainda havia pontos críticos e praias impróprias. Essa virada para 100% de aprovação é reflexo direto de um conjunto de ações que a Semma vem intensificando. Estamos atuando fortemente na fiscalização de empreendimentos para coibir o lançamento irregular de efluentes e utilizando o licenciamento ambiental também como uma ferramenta preventiva essencial, orientando o setor produtivo sobre o descarte correto dos resíduos", afirma Paulo Fontel, chefe da Divisão de Monitoramento e Fiscalização Ambiental da Semma.

Segundo Fontel, as ações de educação ambiental desenvolvidas pela Prefeitura de Belém — especialmente pela Semma e pela Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp) — também contribuíram para o resultado. Ele destaca que esse trabalho é complementado pelo monitoramento contínuo da qualidade da água.

"Nossa metodologia segue rigorosamente os critérios nacionais estabelecidos pela Resolução Conama nº 274 e aplicados em todas as praias do país. Esse resultado de excelência nos dá segurança para afirmar que os veranistas podem aproveitar as praias de Belém durante o mês de julho", conclui.