Geladão Fluvial amplia viagens e ganha novos embarques para Mosqueiro e Cotijuba em julho
Quem pretende aproveitar as férias de julho em Mosqueiro ou Cotijuba terá mais opções de transporte hidroviário
Quem pretende aproveitar as férias de julho em Mosqueiro ou Cotijuba terá mais opções de transporte hidroviário. Durante todo o mês, o serviço Geladão Fluvial terá reforço na operação, com novos pontos de embarque, viagens extras e linhas diretas para atender ao aumento da procura pelos dois destinos.
A principal novidade é que, além das viagens já realizadas a partir do Terminal Hidroviário de Icoaraci, haverá embarques também no Terminal Hidroviário de Belém em dias específicos, facilitando o deslocamento dos passageiros.
Mosqueiro
As viagens para Mosqueiro serão realizadas aos fins de semana de julho (dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26). As embarcações sairão às 7h30 do Terminal Hidroviário de Belém e às 9h30 do Terminal Hidroviário de Icoaraci.
No retorno, a saída de Mosqueiro será às 16h com destino ao Terminal Hidroviário de Belém. Aos domingos, haverá ainda uma viagem às 16h30 para Icoaraci. Aos sábados, a embarcação poderá fazer parada em Icoaraci antes de seguir para Belém, caso haja necessidade operacional.
A passagem custa R$ 20 por trecho. Estudantes e demais beneficiários da meia-passagem pagam R$ 10, enquanto idosos e pessoas com deficiência têm gratuidade, conforme a legislação.
Cotijuba
Para Cotijuba, a operação contará com uma linha direta entre o Terminal Hidroviário de Belém e a ilha aos sábados e domingos de julho. A saída será às 8h, com retorno às 16h.
As viagens entre Icoaraci e Cotijuba continuam durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, as saídas de Icoaraci ocorrem às 9h, 12h e 18h30. Aos sábados e domingos, os horários são 9h, 12h30 e 18h30, com possibilidade de viagens extras conforme a demanda.
No sentido Cotijuba–Icoaraci, as embarcações partem às 6h, 12h30 e 17h nos dias úteis. Aos fins de semana, as saídas são às 6h, 12h e entre 16h30 e 18h, de acordo com o fluxo de passageiros.
A tarifa para Cotijuba é de R$ 4,60 de segunda a sexta-feira e de R$ 9,20 aos sábados, domingos e feriados.
A ampliação da operação busca atender ao aumento do fluxo de passageiros durante as férias escolares e oferece uma alternativa para quem pretende evitar o trânsito nas rodovias de acesso aos balneários.
Serviço
Geladão Fluvial para Mosqueiro
Funcionamento: fins de semana de julho (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26)
Saídas:
Terminal Hidroviário de Belém: 7h30
Terminal Hidroviário de Icoaraci: 9h30
Retorno:
Mosqueiro–Belém: 16h
Aos domingos, Mosqueiro–Icoaraci: 16h30
Tarifa: R$ 20 por trecho
Geladão Fluvial para Cotijuba
Linha direta Belém–Cotijuba aos sábados e domingos
Saída: 8h
Retorno: 16h
Tarifa:
Segunda a sexta-feira: R$ 4,60
Sábados, domingos e feriados: R$ 9,20
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