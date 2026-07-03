Geladão Fluvial amplia viagens e ganha novos embarques para Mosqueiro e Cotijuba em julho

Quem pretende aproveitar as férias de julho em Mosqueiro ou Cotijuba terá mais opções de transporte hidroviário. Durante todo o mês, o serviço Geladão Fluvial terá reforço na operação, com novos pontos de embarque, viagens extras e linhas diretas para atender ao aumento da procura pelos dois destinos.

A principal novidade é que, além das viagens já realizadas a partir do Terminal Hidroviário de Icoaraci, haverá embarques também no Terminal Hidroviário de Belém em dias específicos, facilitando o deslocamento dos passageiros.

Mosqueiro

As viagens para Mosqueiro serão realizadas aos fins de semana de julho (dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26). As embarcações sairão às 7h30 do Terminal Hidroviário de Belém e às 9h30 do Terminal Hidroviário de Icoaraci.

No retorno, a saída de Mosqueiro será às 16h com destino ao Terminal Hidroviário de Belém. Aos domingos, haverá ainda uma viagem às 16h30 para Icoaraci. Aos sábados, a embarcação poderá fazer parada em Icoaraci antes de seguir para Belém, caso haja necessidade operacional.

A passagem custa R$ 20 por trecho. Estudantes e demais beneficiários da meia-passagem pagam R$ 10, enquanto idosos e pessoas com deficiência têm gratuidade, conforme a legislação.

Cotijuba

Para Cotijuba, a operação contará com uma linha direta entre o Terminal Hidroviário de Belém e a ilha aos sábados e domingos de julho. A saída será às 8h, com retorno às 16h.

As viagens entre Icoaraci e Cotijuba continuam durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, as saídas de Icoaraci ocorrem às 9h, 12h e 18h30. Aos sábados e domingos, os horários são 9h, 12h30 e 18h30, com possibilidade de viagens extras conforme a demanda.

No sentido Cotijuba–Icoaraci, as embarcações partem às 6h, 12h30 e 17h nos dias úteis. Aos fins de semana, as saídas são às 6h, 12h e entre 16h30 e 18h, de acordo com o fluxo de passageiros.

A tarifa para Cotijuba é de R$ 4,60 de segunda a sexta-feira e de R$ 9,20 aos sábados, domingos e feriados.

A ampliação da operação busca atender ao aumento do fluxo de passageiros durante as férias escolares e oferece uma alternativa para quem pretende evitar o trânsito nas rodovias de acesso aos balneários.

Serviço

Geladão Fluvial para Mosqueiro

Funcionamento: fins de semana de julho (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26)

Saídas:

Terminal Hidroviário de Belém: 7h30

Terminal Hidroviário de Icoaraci: 9h30

Retorno:

Mosqueiro–Belém: 16h

Aos domingos, Mosqueiro–Icoaraci: 16h30

Tarifa: R$ 20 por trecho

Geladão Fluvial para Cotijuba

Linha direta Belém–Cotijuba aos sábados e domingos

Saída: 8h

Retorno: 16h

Tarifa:

Segunda a sexta-feira: R$ 4,60

Sábados, domingos e feriados: R$ 9,20