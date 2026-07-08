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UFPA inaugura Espaço de Convivência Estudantil no Instituto de Medicina Veterinária de Castanhal

É a primeira unidade acadêmica da Universidade a receber um espaço com essa finalidade, reconhecimento que reflete sua trajetória de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão

O Liberal
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O Espaço de Convivência Estudantil foi planejado para integrar estudantes da graduação e da pós-graduação, oferecendo ambientes destinados à realização de atividades de pesquisa, reuniões, assembleias estudantis e convivência acadêmica. (Felipe Melo / UFPA)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) inaugurou, na manhã da última terça-feira (7), o Espaço de Convivência Estudantil do Instituto de Medicina Veterinária (IMV), em Castanhal, um ambiente concebido para fortalecer as políticas de permanência estudantil, inclusão, acessibilidade e promoção da qualidade de vida acadêmica. O novo espaço é resultado de uma parceria entre a UFPA e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP).

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O IMV é a primeira unidade acadêmica da Universidade a receber um espaço com essa finalidade, reconhecimento que reflete sua trajetória de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. O curso de Medicina Veterinária da UFPA alcançou conceito máximo (5) no Enade 2023, consolidando-se entre os melhores do país e como referência na formação de médicos-veterinários na Região Norte. Além da graduação, os programas de pós-graduação e de residência do Instituto desempenham papel estratégico na formação de profissionais altamente qualificados e na produção científica voltada ao desenvolvimento regional.

O Espaço de Convivência Estudantil foi planejado para integrar estudantes da graduação e da pós-graduação, oferecendo ambientes destinados à realização de atividades de pesquisa, reuniões, assembleias estudantis e convivência acadêmica. O local também conta com área de acolhimento materno-infantil e atendimento sensorial, ampliando as ações institucionais voltadas à inclusão, acessibilidade e ao bem-estar da comunidade universitária.

Durante a cerimônia, o reitor da UFPA, professor Gilmar Pereira da Silva, destacou que a entrega do novo espaço representa um investimento no futuro da Universidade e na permanência dos estudantes.

"Este espaço simboliza o compromisso da UFPA com uma universidade cada vez mais inclusiva, acolhedora e comprometida com a permanência estudantil. Investir em ambientes de convivência é investir nas pessoas e na qualidade da formação que oferecemos.", disse.

O reitor também ressaltou que a Universidade busca criar condições para que os estudantes encontrem um ambiente propício ao desenvolvimento acadêmico e humano.

"Queremos que nossos estudantes encontrem na Universidade não apenas salas de aula e laboratórios de excelência, mas também espaços de encontro, diálogo, pertencimento e bem-estar. É assim que construímos uma universidade plural, humana e socialmente comprometida.", afirmou.

A solenidade contou com a presença do reitor da UFPA, professor Gilmar Pereira da Silva; do diretor executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), professor Roberto Ferraz; da diretora-geral do Instituto de Medicina Veterinária, professora Talita Bandeira Roos; do diretor-adjunto do IMV, professor Roberto Thiesen; além de docentes, técnicos administrativos, estudantes e representantes da comunidade acadêmica, que celebraram mais um avanço da Universidade na consolidação de políticas de permanência estudantil e valorização da vida universitária.

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