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Férias de julho no Pará: Inmet prevê sol e chuvas no fim do dia

Meteorologista explica que fenômeno El Niño influencia a intensidade das chuvas, que podem ser fortes em alguns dias

O Liberal
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Julho deve ter muito sol durante o dia para os veranistas. (Foto: Alessandra Serrão - NIC / COMUS / Agência Belém)

As férias de julho no Pará devem ser marcadas por sol e pancadas de chuva no final do dia, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Belém e Região Metropolitana (RMB), o mês terá predomínio de dias ensolarados, com céu claro ou parcialmente nublado, e chuvas de curta duração ao entardecer.

O primeiro final de semana de julho prevê céu com poucas nuvens, e a soma da chuva nos primeiros sete dias deve atingir 30 mm. No geral, o mês registrará pancadas de chuva irregulares e de curta duração, com um total esperado de 156 mm.

Comparativamente a junho, este mês deve apresentar menos chuvas. Junho foi 35% mais chuvoso que a média, totalizando 273,8 mm na RMB, superando a média histórica de 205,8 mm.

Impacto do El Niño e chuvas na RMB

O meteorologista José Raimundo Abreu explicou que em junho as chuvas ocorreram em 20 dias. A maior precipitação foi registrada em 18 de junho, atingindo 35,6 mm.

As temperaturas mínimas em junho variaram entre 23°C e 27°C, e as máximas entre 32,5°C e 33,8°C.

A previsão para julho indica que o volume de chuvas deve ficar entre 150 mm e 200 mm. Abreu prevê um mês muito quente, com pancadas de chuva no final da tarde e noite.

Ele ressalta que, apesar do fenômeno El Niño, formações convectivas e linhas de instabilidade podem causar chuvas de forte intensidade.

Previsão para o litoral e temperaturas

O segundo final de semana de julho, entre os dias 6 e 8, prevê chuvas de forte intensidade. O litoral paraense, destino preferido dos veranistas, terá previsão similar, com pancadas de chuva à noite.

No litoral, o calor intenso do sol durante o dia deve gerar forte evaporação, formando chuvas noturnas, especialmente em Salinas, Bragança e Soure. O volume esperado para a região é de 200 a 250 mm.

Ainda assim, o litoral terá predomínio de dias ensolarados e altas temperaturas. Na região costeira, as máximas devem oscilar entre 32°C e 33°C. Em Belém, a temperatura máxima prevista está entre 32°C e 34,5°C.

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