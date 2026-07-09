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Política

Governo do Estado revoga decreto anterior e faculta às sextas-feiras de julho para servidores

Expediente será compensado com o acréscimo de uma hora à jornada normal diária de trabalho, de 13 a 30 de julho

Valéria Nascimento
fonte

Governadora Hana Ghassan assina o decreto que estabelece ponto facultativo para os servidores públicos estaduais nos nos dias 10, 17, 24 e 31 (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A governadora Hana Ghassan decretou ponto facultativo para os servidores estaduais nas sextas-feiras de julho, especificamente, nos dias 10, 17, 24 e 31, com compensação de uma hora à jornada diária de trabalho, a partir do dia 13 deste mês.

De acordo com o decreto n° 5.522, desta quinta-feira (9), os órgãos e entidade das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística vão estabelecer escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, para não interromper o atendimento à população.

O documento também estabelece que o expediente facultado nas sextas-feiras será compensado com o acréscimo de 1h (uma hora) à jornada normal diária de trabalho nos períodos de 13 a 16, 20 a 23 e 27 a 30 de julho de 2026.

O decreto estadual nº 5.510, publicado na última sexta-feira (3), havia determinado o expediente, das 8h às 12h, nos fins de semana 10, 17, 24 e 31 de julho, no entanto, nesta quinta-feira, a governadora Hana Ghassan Tuma revogou a medida anterior e decretou ponto facultativo a partir das 8h, no período já citado. 

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