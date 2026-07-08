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TRE do Pará convoca mesários para as Eleições 2026; veja como se inscrever e benefícios

Edital com a nomeação será publicado até o final de 28 de agosto

O Liberal
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TRE do Pará espera cerca de 11 mil inscritos no Estado (Roberto Jaime / Ascom TSE)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) iniciou nesta semana o chamamento de mesários que atuarão nas Eleições de 2026. Segundo informações divulgadas pela Justiça Eleitoral, cartas de convocação, que detalham as funções, data, local da eleição e do treinamento, estão sendo enviadas desde terça-feira (7/7) aos selecionados em todo o estado do Pará.

Em maio, o Tribunal informou ao Grupo Liberal que a meta era alcançar 11 mil voluntários inscritos no Pará. Até aquele momento, cerca de 600 pessoas haviam se cadastrado no estado. A reportagem procurou o TRE para saber se houve atualização nesses números e aguarda retorno.

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Coordenador de Estratégia e Planejamento das Eleições do Tribunal, Sandro Borges, destaca que a participação no treinamento é indispensável para que os convocados desempenhem a função com segurança e estejam atualizados sobre os procedimentos que serão adotados durante a votação. Mesmo quem já foi mesário e exerce essa atividade a cada dois anos, precisa participar para reforçar os procedimentos. "Além disso, é uma oportunidade para conhecer as novidades que podem agilizar o trabalho no dia da eleição".

Prazos para nomeação e pedido de dispensa

Um edital com a nomeação será publicado posteriormente, com prazo final para divulgação até o dia 28 de agosto.

Quem for convocado poderá alegar razões de impedimento em até cinco dias após a publicação do edital de nomeação. Para isso, é necessário encaminhar o pedido de dispensa à juíza ou ao juiz da zona eleitoral, anexando comprovação da impossibilidade de atuar no dia da eleição. O pedido será avaliado e a justificativa poderá ser aceita ou não. Partidos políticos, federações e coligações têm o mesmo prazo para contestar as designações.

“Sem a participação dos mesários seria impossível coletar os votos de quase 200 milhões de eleitores em um único dia. Essa atuação viabiliza a realização das eleições com a celeridade e a qualidade que conhecemos", destacou Sandro Borges. 

Benefícios oferecidos aos mesários

A atividade de mesário voluntário garante alguns benefícios, entre eles a folga em dobro: para cada dia trabalhado na eleição ou em treinamento, o cidadão tem direito a dois dias de descanso em seu emprego, seja ele público ou privado.

O trabalho também serve como critério de desempate em concursos públicos, desde que previsto no edital, e pode ser validado como horas extracurriculares em instituições de ensino conveniadas.

Além disso, no dia do pleito, o voluntário também recebe um auxílio-alimentação no valor de R$ 65.

Como se inscrever

Os interessados em atuar nas eleições podem realizar a inscrição pelo site oficial, pelo aplicativo e-Título ou via WhatsApp, no número 91 3346-8000.

Para participar do pleito como mesário, é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a situação eleitoral. A função é vedada a candidatos e parentes de até segundo grau; ocupantes de cargos de confiança no Poder Executivo; funcionários de partidos políticos; servidores da Justiça Eleitoral; e militares.

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