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Política

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

O Liberal
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Nilson Pinto estava à frente do Instituto desde 2023 (O Liberal)

O ex-deputado federal Nilson Pinto não está mais à frente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3/6) o decreto assinado pela governadora Hana Ghassan na quinta-feira (2/3), dispensando-o do cargo de presidente do órgão. Conforme o documento, a mudança atende a um pedido do próprio ex-parlamentar.

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Nilson Pinto estava na Presidência do Instituto desde fevereiro de 2023. Para responder pelo comando do órgão, Hana nomeou a advogada Cláudia Cristina França Silva, diretora administrativa e financeira do Ideflor.

Criado por meio de lei estadual em 2007 e modificado por nova lei em 2015, o Ideflor-Bio busca atender às exigências da Lei Federal n° 11.284, de 02 de março de 2006, que trata sobre a Gestão de Florestas Públicas e a proteção de florestas pertencentes à União, aos estados e aos municípios.

Conforme informações divulgadas pelo próprio Instituto, no Pará, o Ideflor tem como função a gestão da política estadual para produção e desenvolvimento da cadeia florestal; e a execução das políticas de preservação, conservação e uso sustentável da biodiversidade, da fauna e da flora terrestres e aquáticas no estado.

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