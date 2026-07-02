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Política

Lula: Ao tentar escolher candidato, você tem que pensar na sua mulher, filhos e no seu futuro

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 2, que os brasileiros precisam pensar na família e no futuro ao escolher o próximo presidente do País em outubro. O petista também adotou o costumeiro discurso de que os eleitores não podem colocar "uma raposa dentro do galinheiro", referindo-se à possibilidade do bolsonarismo voltar ao Palácio do Planalto.

"Ao tentar escolher alguém para ser candidato neste País, você tem que pensar na sua mulher, nos seus filhos, no seu futuro. Você não pensa só no dia da eleição", disse o presidente.

Ao se comparar com os adversários, Lula questionou a militância sobre qual era o presidente que tinha feito mais entregas em áreas essenciais e também quem seria o chefe de Estado mais respeitado internacionalmente na história.

Na noite desta quinta-feira, Lula entregou ônibus escolares e unidades móveis de saúde em Juazeiro do Norte (CE). Ao falar sobre a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), o presidente declarou que o Brasil teria o dobro das 715 mil mortes na pandemia de covid-19 se não existisse o modelo de atendimento.

O presidente também pediu ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), para que ele não faça uma campanha para o governo do Estado. Sem citar o principal oponente de Elmano, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), Lula disse que há um político que "finge que sabe sobre tudo".

"Eu queria que você não fizesse jogo rasteiro nessa eleição, não baixe o nível da campanha. A nossa resposta para quem nos ataca é mostrar o que nós estamos fazendo", afirmou Lula.

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