Deputados do Pará votam contra urgência de proposta que criminaliza a misoginia; confira!

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (2), o regime de urgência para o Projeto de Lei (PL) 896/2023. A proposta, que equipa a misoginia ao crime de racismo, tornando a prática inafiançável e imprescritível, recebeu 293 votos favoráveis contra 158 contrários.

Com a aprovação da urgência, o texto será analisado diretamente pelo plenário da Casa, sem a necessidade de tramitar pelas comissões temáticas. O projeto, já aprovado no Senado, enfrenta oposição de parte da bancada evangélica e de outros parlamentares.

Entenda o Projeto de Lei 896/2023

O PL 896/2023 prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para quem cometer injúria motivada pela condição de a vítima ser mulher. Essa punição é equiparada àquela já estabelecida para a injúria racial.

A pena poderá ser aumentada se o crime for praticado por duas ou mais pessoas. Da mesma forma, haverá acréscimo na penalidade quando as vítimas forem crianças, adolescentes, idosas ou pessoas com deficiência.

Misoginia na Internet e Penalidades Maiores

O texto também estabelece medidas específicas para crimes de misoginia cometidos na internet. Entre elas, a possibilidade de suspensão temporária de perfis usados para disseminar conteúdo misógino.

Além disso, o projeto prevê um aumento da pena caso a prática tenha finalidade econômica. O mesmo se aplica se o crime for cometido por indivíduos com grande alcance e influência pública.

O que é misoginia?

A misoginia é definida como preconceito, desprezo ou ódio contra mulheres em razão do gênero. Tais condutas podem se manifestar por meio de ofensas, ameaças, violência e discriminação. Ou ainda por práticas que reforçam a desigualdade entre homens e mulheres.

Como votou a bancada do Pará

Dos 17 deputados federais paraenses, dez votaram a favor do requerimento de urgência. Cinco parlamentares foram contrários à proposta, e dois não registraram seus votos.

Votaram a favor:

Airton Faleiro (PT)

Antônio Doido (MDB)

Celso Sabino (PDT)

Dilvanda Faro (PT)

Dra. Alessandra Haber (Podemos)

Elcione Barbalho (MDB)

José Priante (MDB)

Júnior Ferrari (PSD)

Keniston Braga (MDB)

Renilce Nicodemos (MDB)

Votaram contra:

Éder Mauro (PL)

Delegado Caveira (PL)

Joaquim Passarinho (PL)

Olival Marques (Podemos)

Raimundo Santos (PSD)

Não registraram voto:

Andreia Siqueira (PSB)

Henderson Pinto (União Brasil)

A bancada do Partido Liberal (PL) no Pará votou integralmente contra o requerimento de urgência. O mérito do projeto será analisado em votação futura no plenário da Câmara.