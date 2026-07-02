Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio diz que tarifaço beneficia Lula e sugere decisão definitiva após eleições

No documento, Flávio sustenta que o governo Lula passou a agir de forma deliberada para provocar os Estados Unidos

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sugeriu ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) que a decisão sobre a tarifa de 25% contra o Brasil seja adiada para depois das eleições de outubro. No documento, encaminhado nesta quarta-feira, 1, ele argumenta: "recompensaria os próprios infratores que deveria punir" e daria ao governo Lula "exatamente a vitória política que vem arquitetando".

No documento, Flávio sustenta que o governo Lula passou a agir de forma deliberada para provocar os Estados Unidos e garantir a manutenção das tarifas. Isso porque a pressão comercial teria se mostrado eleitoralmente favorável ao presidente.

"O confronto com os Estados Unidos é, para o titular do cargo, tanto um ativo político doméstico quanto uma inclinação ideológica natural. O único partido beneficiado pela ação proposta é o governo responsável pela própria conduta que a ação alega combater", diz o documento.

Ele cita declarações públicas de Lula contra Trump, a recusa em enviar representante à audiência do USTR e a emissão de dívida pública em moeda chinesa como sinais dessa estratégia. O senador também argumenta que o padrão se repete desde 2025: quanto maior a pressão americana, maior o ganho eleitoral do presidente.

"Em outras palavras, as tarifas propostas recompensariam o atual governo brasileiro pela própria estratégia que ele tem perseguido: travar negociações sérias, provocar Washington a retaliar e, em seguida, converter essa retaliação em vitória política doméstica", diz.

A manifestação

O pré-candidato do PL à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro enviou manifestação ao USTR na qual pede a suspensão imediata da tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras.

Na carta, a equipe de Flávio reuniu reportagens para sustentar que a tarifa passou a ser explorada politicamente pelo governo e por veículos de imprensa alinhados ao Palácio do Planalto. Segundo o senador, a medida foi convertida em uma acusação de traição contra a oposição.

Flávio argumenta que os únicos instrumentos capazes de atingir diretamente os responsáveis pelas práticas questionadas - sanções pela Lei Magnitsky e restrições de visto - teriam sido retirados em meio a uma negociação comercial privada.

"Para os propósitos da USTR, a conclusão relevante é restrita e empírica: uma tarifa de 25% sobre a economia brasileira não pressiona o agente responsável pelas práticas sob investigação; ela o recompensa. Isso representa falha no padrão de eficácia previsto na lei, independentemente de qualquer preferência eleitoral", diz o documento.

O pré-candidato à Presidência afirmou ainda que os custos recairiam tanto sobre a economia americana quanto sobre brasileiros e investidores dos Estados Unidos no País que defendem uma relação bilateral construtiva e mutuamente benéfica.

Nesse contexto, Flávio também saiu em defesa do Pix, que classificou como uma das marcas da gestão de Jair Bolsonaro (2019-2022). Embora a estruturação técnica do sistema tenha começado em maio de 2018, com a criação, pelo Banco Central, de um grupo de trabalho para definir regras e arquitetura, bolsonaristas costumam associar o mecanismo ao ex-presidente porque seu lançamento ocorreu em 2020.

O senador descreve o Pix como uma infraestrutura pública de pagamentos "soberana", e não como uma empresa comercial concorrente. Na argumentação, afirma que os volumes de cartões americanos no Brasil continuaram a crescer após a criação do sistema e que a formalização de dezenas de milhões de brasileiros ampliou o mercado consumidor para companhias dos Estados Unidos no País.

Ele também afirma haver espaço para o governo reduzir regulações e tributos incidentes sobre meios privados de pagamento, como cartões, adquirentes e outros arranjos. Segundo Flávio, esses instrumentos oferecem serviços que o Pix não substitui, como crédito ao consumidor, parcelamento, proteção em disputas e mecanismos de estorno.

"O sinal decisivo seria um compromisso legislativo de que o Pix não será interligado a arranjos transfronteiriços de liquidação de pagamentos não ocidentais", propõe Flávio.

A proposta do governo de Donald Trump de sobretaxar produtos brasileiros decorre de uma investigação conduzida com base na Seção 301, que aponta supostas práticas desleais e discriminatórias do Brasil em áreas como comércio digital, propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/Flávio Bolsonaro

EUA

tarifas

carta
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro cita PGR e pede que Moraes mantenha prisão domiciliar

02.07.26 22h02

Lula: Ao tentar escolher candidato, você tem que pensar na sua mulher, filhos e no seu futuro

02.07.26 21h34

POÍTICA

Deputados do Pará votam contra urgência de proposta que criminaliza a misoginia; confira!

Projeto que pune a prática com pena de reclusão de dois a cinco anos segue para plenário sem passar por comissões, enfrentando resistência de parlamentares

02.07.26 20h04

POLÍTICA

Flávio diz que tarifaço beneficia Lula e sugere decisão definitiva após eleições

No documento, Flávio sustenta que o governo Lula passou a agir de forma deliberada para provocar os Estados Unidos

02.07.26 19h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

copa do mundo

TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

25.06.26 14h03

decisão

STF decreta ponto facultativo na segunda para jogo do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi estabelecida pela Portaria GDG 146/2026, assinada nesta quinta-feira (25)

25.06.26 18h12

Indireta

Eduardo Bolsonaro posta críticas a Michelle e elogios a Flávio após crise familiar

Flávio e aliados tentam retratar os vídeos de Michelle como resultado de uma decisão impulsiva, motivada pelo emocional

26.06.26 11h17

POLÍTICA

Michelle Bolsonaro anuncia saída do PL Mulher após crise com Flávio

A decisão foi tomada após uma reunião de cerca de duas horas com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto

30.06.26 21h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda