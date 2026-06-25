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TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

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Atividades do Judiciário estadual serão mantidas de forma remota (Foto: TJPA / Divulgação / Arquivo)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) estabeleceu o regime de trabalho remoto nas suas unidades judiciárias e administrativas para a próxima segunda-feira (29/6). A decisão, formalizada pela Portaria nº 2.796/2026-GP e assinada na quinta-feira, dia 25, pelo presidente da Corte, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, considera a realização de uma partida da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Após vencer a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24/6), o Brasil enfrentará o 2º colocado do Grupo F, na próxima segunda-feira, às 14h. 

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Na última quinta-feira (11), o tribunal acolheu parcialmente o recurso da assistência de acusação, elevando a condenação do réu de 8 anos e 3 meses para 9 anos de reclusão em regime inicialmente fechado

Conforme a portaria do TJPA, as atividades do Judiciário estadual serão mantidas de forma remota, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional e a eficiência dos serviços. O atendimento ao público, incluindo jurisdicionados e representantes legais, será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do TJPA.

Expediente do Governo do Pará na Copa de 2026

Em sintonia com as adequações para o mundial, o Governo do Pará publicou, no dia 16 de junho de 2026, um decreto que altera excepcionalmente o expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. As mudanças valem para os dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Conforme o documento, quando as partidas forem às 14h, como é o caso do próximo jogo da Seleção Brasileira, a saída dos servidores será permitida a partir das 11h. 

Em partidas às 16h, o expediente poderá ser encerrado a partir das 13h. Nos jogos que ocorrerem às 17h e 18h, a liberação será a partir das 14h e 15h, respectivamente. Para jogos às 19h, a saída é autorizada a partir das 16h. Em caso de partidas às 21h30, os servidores poderão se ausentar a partir das 18h30, desde que o expediente regular se estenda além desse horário. Para jogos às 22h, a saída será a partir das 19h, também considerando o horário habitual de trabalho.

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