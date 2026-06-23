Ruy Cabral deixa comando da Secretaria de Obras Públicas do Pará após sete anos

A governadora do Pará, Hana Ghassan, exonerou, a pedido, o engenheiro civil Benedito Ruy Santos Cabral do cargo de secretário de Estado de Obras Públicas (Seop). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22).

Para responder interinamente pela pasta, foi designado Arnaldo Dopazo Antonio José, atual secretário adjunto de Infraestrutura Urbana e Construção Civil. Ele permanecerá no comando da secretaria até nova deliberação do governo estadual.

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A Secretaria de Estado de Obras Públicas é responsável pelo planejamento, coordenação e execução de obras de infraestrutura no Pará. Entre suas atribuições estão a construção, reforma e manutenção de equipamentos públicos, além da execução de projetos voltados à mobilidade urbana, urbanização e melhoria dos serviços oferecidos à população.

Engenheiro civil, Ruy Cabral possui trajetória na administração pública. Iniciou a carreira como secretário de Infraestrutura de Paragominas, função que exerceu até 2008. Entre 2009 e 2012, comandou a Secretaria de Obras de Curuçá. Em 2013, atuou como consultor técnico do programa Minha Casa, Minha Vida. Entre 2015 e 2018, foi prefeito de Barcarena. No ano seguinte, assumiu o comando da Seop, onde permaneceu por mais de sete anos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia