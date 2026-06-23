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Política

Controle e corte de gastos públicos é tema com pior avaliação do governo Lula, diz pesquisa

Controle e corte de gastos públicos continuam sendo os maiores desafios do governo

Estadão Conteúdo
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Educação segue como a área mais bem avaliada do governo (Foto: Ricardo Stuckert)

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira, 23, e realizada entre os dias 13 e 17 de junho, com duas mil pessoas, mostra um cenário geral de estabilidade na avaliação da atuação do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em diversas áreas. Segundo a diretora do instituto, Márcia Cavallari, a pesquisa revela uma recuperação discreta na imagem do governo em áreas importantes, "mas os altos patamares de reprovação mostram que a população ainda aguarda resultados mais concretos, especialmente na economia e nos gastos públicos".

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De acordo com a mostra, o controle e corte de gastos públicos continuam sendo os maiores desafios do governo, apresentando os piores índices de avaliação e sem sinais de melhora significativa. No combate à inflação, a aprovação do desempenho do governo mantêm-se em 23%, enquanto a reprovação oscila de 50% para 49%. A área continua sendo um dos principais desafios do governo.

Já a atuação do governo no controle e corte de gastos públicos aparece como o tema com pior avaliação, apesar da estabilidade em relação aos resultados de março, com a aprovação mantendo-se em 20% e a reprovação em 51%.

A percepção positiva sobre a atuação do governo no combate ao desemprego vai de 31% para 32%, enquanto a regular vai de 23% para 26% e a negativa varia de 43% para 40%. Na área da política externa e da relação do governo com outros países, a avaliação ruim ou péssima volta ao patamar de dezembro, quando registrava 39% (em março eram 43%). A avaliação ótima ou boa passa de 27% para 28% e a regular cresce de forma mais significativa, de 21% para 26%.

A Educação segue como a área mais bem avaliada do governo, mesmo com a oscilação negativa de 36% em março para 35% para este mês de junho, a reprovação se mantém estável em 38%. No combate à fome e à pobreza, há uma oscilação negativa na avaliação ótima/boa, variando de 35% para 33%, interrompendo a tendência de crescimento ocorrida dezembro de 2025. A avaliação ruim/péssima permanece estável em 41% e a regular passou de 22%para24%

A atuação do governo federal na área do meio ambiente também é estável, a aprovação vai de 28% para 29%, ao passo que a reprovação oscila de 39% para 37% entre março e junho e a regular de 27% para 29% no mesmo período. Já a avaliação da atuação do governo na área segurança pública também é estável, a avaliação positiva oscila de 25% para 26%, a regular de 23% para 25% e a negativa de 49% para 47%.

O desempenho do governo na área da saúde não apresenta alteração estatisticamente relevante em relação ao levantamento anterior, diz a Ipsos/Ipec, mesmo com a oscilação de 46% para 43% na medida negativa de avaliação. Os que aprovam a atuação do governo na área vão de 28% para 29% e os que a consideram regular passam de 24% para 26%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de junho de 2026, de forma presencial com dois mil eleitores em 130 municípios do País. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, o nível de confiança utilizado é de 95%.

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GOVERNO FEDERAL/AVALIAÇÃO/PESQUISA/IPSOS-IPEC/TEMAS
Política
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