Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Senado não terá votações nesta semana assim como a Câmara, diz assessoria de Alcolumbre

Alcolumbre havia dito que poderia pautar nesta semana a PEC que estabelece uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias

Estadão Conteúdo

O Senado Federal não terá sessões deliberativas nesta semana, conforme informou a assessoria do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A decisão adia votações importantes e ocorre em um período de articulações políticas e investigações.

De acordo com a informação, o Senado realizará apenas sessões sem votação. A Câmara dos Deputados também segue o mesmo ritmo, já que muitos parlamentares tradicionalmente retornam às suas bases para as festividades de São João.

Na semana passada, Alcolumbre havia dito que poderia pautar a PEC da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Após a declaração, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que "semana que vem é muito tempo", indicando o adiamento.

Pautas Paradas no Senado

A semana também marca um mês da aprovação da PEC do fim da escala 6x1 na Câmara. O indicativo atual dos senadores é de que a proposta permanecerá sem avanços. Até o momento, a PEC sequer foi despachada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, passo fundamental para sua tramitação.

A única decisão oficial do Senado até o momento foi o agendamento de uma sessão de debate temático para 1º de julho, às 10h. A discussão será sobre os "impactos sociais, econômicos e produtivos" do fim da escala 6x1. Em 17 de julho, o Congresso entrará em recesso legislativo, sem mais votações até as eleições de outubro.

Operação da PF e Impasse Político

Outro fator que afeta as negociações no Senado é a operação da Polícia Federal que investiga o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA). A PF apura suposto vínculo do senador com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Há incerteza sobre a permanência de Wagner no cargo, fundamental para as articulações do governo no Senado.

A Polícia Federal suspeita que Wagner tenha recebido um imóvel de R$ 2,5 milhões e pagamentos de propina que totalizaram R$ 3,5 milhões. Estes valores teriam sido intermediados por uma empresa ligada a um de seus familiares.

Em nota, o senador negou ter atuado em favor do Banco Master ou de qualquer instituição financeira em seu mandato parlamentar. Ele declarou, ainda, que o imóvel citado pela PF não integra o seu patrimônio.

No pano de fundo, há a expectativa para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retome o contato com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O diálogo está travado desde que o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CONGRESSO/VOTAÇÕES/ALCOLUMBRE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Senado não terá votações nesta semana assim como a Câmara, diz assessoria de Alcolumbre

Alcolumbre havia dito que poderia pautar nesta semana a PEC que estabelece uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias

23.06.26 11h47

Recurso

STM julgará recurso de Jair Bolsonaro para tirar ministro de processo sobre perda de patente

Recurso questiona participação de ministro em processo que trata da perda de patente militar do ex-presidente

23.06.26 11h41

Avaliação

Controle e corte de gastos públicos é tema com pior avaliação do governo Lula, diz pesquisa

Controle e corte de gastos públicos continuam sendo os maiores desafios do governo

23.06.26 11h03

investigação

Quem é Edir Macedo, líder da Igreja Universal investigado na Operação Miragem da PF

Polícia Federal apura suspeitas de que o Banco Digimais tenha recorrido a fundos de investimento para mascarar perdas bilionárias

23.06.26 10h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DEMISSÃO NA PREFEITURA

Superintendente da Secretaria de Cultura de Belém é exonerado após denúncias de irregularidades

Prefeitura de Belém afirma que adotou medidas imediatas e abriu apuração sobre suposta tentativa de fraude em documentos ligados ao pagamento de jurados do Carnaval 2026

19.06.26 13h21

violência

Vereador sofre atentado com tiros de fuzil durante transmissão ao vivo em UPA; assessor morreu

O vereador recebeu os primeiros socorros na UPA e depois foi transferido para um hospital

16.06.26 15h47

PROBLEMA FINANCEIRO

Lei de combate ao superendividamento entra em vigor no Pará

Medida busca prevenir o endividamento excessivo e oferecer apoio a famílias em situação de dificuldade financeira

15.06.26 18h23

POLÍTICA

Primeira Turma do STF julga Eduardo Bolsonaro nesta terça (16) e ex-deputado deve ser condenado

Eduardo foi acusado de tentar atrapalhar a tramitação da ação sobre a tentativa de golpe de Estado na qual o pai dele, Jair Bolsonaro, acabou condenado

16.06.26 8h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda