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Lula: Vocês não têm noção do preconceito contra escola pública que tinha dentro do meu governo

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, em seu primeiro mandato, havia um "preconceito" entre integrantes de seu governo contra estudantes de escola pública, colocando em dúvida a realização das Olimpíadas de matemática para alunos de escolas públicas.

O petista disse aos alunos que eles estavam "realizando um sonho" dele ao se dedicarem na olimpíada de matemática.

"Vocês não têm noção do sonho que estão realizando dentro da cabeça de um jovem de 80 anos de idade. Agora, parece tudo fácil, mas eu conto sempre a história de quando discuti as Olimpíadas de Matemática", contou.

"Vocês não têm noção do preconceito que, mesmo dentro do meu governo, tinha com relação à escola pública. Cansei de ouvir pessoas dizendo que eu era louco e que os alunos da escola pública não estavam preparados e não iam participar", afirmou, durante a premiação da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática, no Rio de Janeiro.

Lula entregou as medalhas aos estudantes. No início de seu discurso, interagiu com os alunos. Perguntou seus sonhos, o que diriam para colegas que precisassem de estímulo para estudar e o que os pais disseram quando se inscreveram para a competição. Esse formato de eventos, com maior interação entre o presidente e os presentes, é algo que o Palácio do Planalto tem buscado fazer com frequência.

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