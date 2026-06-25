Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR adota cautela e quer esperar fim da investigação para se manifestar sobre arma de Bolsonaro

Para Gonet, é preciso analisar os impactos decorrentes do fato de que Bolsonaro tinha uma arma em casa

Estadão Conteúdo
fonte

Jair Bolsonaro (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) considera que ainda não é possível afirmar se a arma mantida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua casa é uma falta grave que pode resultar na revogação da prisão domiciliar.

"Sugere-se, assim, que se aguarde a conclusão das investigações a fim de se permitir um juízo final e mais abrangente sobre os fatos", escreveu o procurador-geral da República, Paulo Gonet, em manifestação protocolada nesta quinta-feira, 25, no Supremo Tribunal Federal.

Para Gonet, não há, nesse momento do processo, "a concretude de situação caracterizadora de falta disciplinar ou de descumprimento das condições de cautela a que o condenado está submetido". Ele, contudo, afirmou que é preciso analisar os impactos decorrentes do fato de que Bolsonaro tinha uma arma em casa.

A manifestação da PGR é uma resposta ao pedido do ministro Alexandre de Moraes. Ao determinar que o órgão se posicionasse, ele citou a Lei de Execução Penal que afirma ser falta grave "possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem".

A defesa de Bolsonaro admitiu que a arma pertencia a ele, mas informou que o equipamento estava desativado para proteger o ex-presidente. Em depoimento ao relator nesta terça-feira, 23, Bolsonaro reiterou a versão apresentada por seus advogados.

Em 15 de junho, o segundo-sargento do Exército Estácio Leite da Silva Filho dirigia um veículo oficial da Presidência da República quando foi parado por uma blitz de trânsito em Taguatinga, no norte de Brasília.

Durante a abordagem, o policial notou a presença de uma pistola no carro. Segundo o agente, ao perceber que a arma havia sido notada, Estácio fechou o vidro de forma "repentina". A pistola foi recolhida, e o militar alegou ter porte autorizado como membro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Estácio afirmou que a arma estaria registrada em sua funcional, mas policial, porém, constatou não haver nenhum registro do equipamento em nome de servidor. O militar, então, admitiu que a pistola pertencia a Jair Bolsonaro. Segundo o segundo-sargento, a arma lhe foi entregue horas antes, com a finalidade de realizar um reparo no percussor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/DOMICILIAR/ARMA/STF/MORAES/FALTA GRAVE/PGR/AVALIAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pronunciamento

PT diz ter 'compromisso intransigente' contra o crime organizado após prisão de vereador de SP

O partido não afastou o parlamentar

25.06.26 15h23

política

Flávio Dino pede julgamento virtual extraordinário no STF de ação que põe fim aos penduricalhos

Dino é relator de uma das cinco ações em tramitação no STF sobre as verba indenizatórias

25.06.26 15h17

prisão domiciliar

PGR adota cautela e quer esperar fim da investigação para se manifestar sobre arma de Bolsonaro

Para Gonet, é preciso analisar os impactos decorrentes do fato de que Bolsonaro tinha uma arma em casa

25.06.26 14h47

copa do mundo

TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

25.06.26 14h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DEMISSÃO NA PREFEITURA

Superintendente da Secretaria de Cultura de Belém é exonerado após denúncias de irregularidades

Prefeitura de Belém afirma que adotou medidas imediatas e abriu apuração sobre suposta tentativa de fraude em documentos ligados ao pagamento de jurados do Carnaval 2026

19.06.26 13h21

MUNDO

Rumble e Trump Media pedem que Moraes seja julgado à revelia na Justiça dos EUA

As empresas argumentam que Moraes foi notificado sobre o caso e não se manifestou no prazo estabelecido

18.06.26 10h53

Exoneração

Ruy Cabral deixa comando da Secretaria de Obras Públicas do Pará após sete anos

Cabral ocupava o cargo de secretário desde 2019

23.06.26 10h17

decisão

EUA classificam condenação de Eduardo Bolsonaro no STF como 'perseguição'

A Primeira Turma do STF condenou Eduardo por coação no curso do processo na terça-feira (16). Ele foi sentenciado a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto

19.06.26 12h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda