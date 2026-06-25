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Política

Maria do Rosário sai em defesa de Michelle Bolsonaro: 'Nenhuma mulher deve ser menosprezada'

A parlamentar do PT esteve no centro de um dos episódios mais polêmicos da trajetória de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, quando o ex-presidente afirmou que Maria do Rosário não mereceria ser estuprada

Estadão Conteúdo
fonte

Michelle Bolsonaro (Instagram @michellebolsonaro)

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e disse que, apesar de a presidente do PL Mulher "nunca" ter se importado com o "desrespeito contra todas as mulheres brasileiras praticado por sua família", "nenhuma mulher deve ser menosprezada".

A parlamentar do PT esteve no centro de um dos episódios mais polêmicos da trajetória de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Em 2014, então deputado federal, Bolsonaro afirmou que Maria do Rosário não mereceria ser estuprada. A declaração culminou em uma condenação do hoje ex-presidente por danos morais.

"Não basta ser mulher. Tem que ser solidária e justa com todas as mulheres. Os 'Bolsonaros' sempre desrespeitaram mulheres. Flávio, além da corrupção toda, tenta se livrar da linha de ódio às mulheres do pai, mas é igualzinho. Michelle descobriu só agora?", questionou a parlamentar. "O fermento político da sua família tem sido o desrespeito, o preconceito, a misoginia e a violência. Sendo diferente, por coerência reafirmo que nenhuma mulher deve ser menosprezada".

Segundo a deputada, Michelle deveria fazer um Boletim de Ocorrência (BO) para "denunciar a opressão" por parte do enteado.

Nesta quarta-feira, 24, Michelle publicou dois vídeos em suas redes sociais dizendo que Flávio a humilhou, desrespeitou e maltratou em uma ligação telefônica. "Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido, que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", relatou Michelle no vídeo, chamando o ato de "uma punhalada".

O pré-candidato do PL à Presidência da República primeiro reagiu afirmando em uma live antes do início do jogo da Seleção Brasileira que "nada nem ninguém" o aborrece. Depois, publicou um texto nas redes sociais dizendo que é casado há 16 anos, pai de duas filhas e nunca desrespeitou, maltratou ou humilhou uma mulher em sua vida.

"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil", escreveu o senador no X (antigo Twitter).

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/MICHELLE/VÍDEO/FLÁVIO BOLSONARO/MARIA DO ROSÁRIO/DEFESA
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