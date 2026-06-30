'Noite das astronautas': Michelle Bolsonaro reposta vídeo com relato de festa de Vorcaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou, nesta segunda-feira (29), um relato do ex-governador Anthony Garotinho sobre a "noite das astronautas". A suposta festa sexual organizada por Daniel Vorcaro foi compartilhada em meio à crise da ex-primeira-dama com o senador Flávio Bolsonaro, cuja proximidade com o banqueiro preso é um ponto fraco da campanha do pré-candidato.

O vídeo compartilhado pela ex-primeira-dama mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast "Pode, Garotinho?". Nas imagens, o ex-governador afirma ter recebido material sobre uma festa organizada por Daniel Vorcaro.

Garotinho descreve a "noite das astronautas" com mulheres estrangeiras nuas usando capacetes espaciais. Deputados, governadores, secretários e senadores escolheriam as acompanhantes ao levantar a viseira. "Homens que defendem a família" estariam entre os participantes.

Os detalhes da 'noite das astronautas'

As mulheres seriam estrangeiras, "muito altas e muito brancas, parecem ucranianas ou russas", segundo Garotinho. Elas teriam sido contratadas para não compreender o português, pois "não sabiam o que os homens estavam falando e nem podiam saber".

Mensagens bíblicas de Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro costuma usar trechos bíblicos em suas redes sociais para enviar recados. Na semana passada, em meio à disputa com Flávio, ela publicou um trecho do Livro de Salmos: "A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá."

Nesta segunda, pouco antes de publicar o vídeo, ela compartilhou outro trecho do velho testamento: "Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação". A citação é uma resposta ao questionamento "quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo".

Anthony Garotinho e seu histórico político

O autor das declarações sobre a festa, Anthony Garotinho, é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Sua condenação foi anulada pelo STF em março, decisão mantida pelo ministro Cristiano Zanin, que identificou falha nas provas da Operação Chequinho. A investigação apontava uso do programa social Cheque Cidadão para apoio eleitoral.

Garotinho havia sido condenado a 13 anos e nove meses de prisão. Com a anulação, ele recuperou os direitos políticos e agora retornou ao pleito.

A crise familiar Bolsonaro

A relação entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro sofreu uma ruptura na semana passada. Ela acusou o pré-candidato de tê-la humilhado, maltratado e desrespeitado. As declarações da ex-primeira-dama abriram uma crise na campanha.