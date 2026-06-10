Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ideflor-Bio incentiva a compostagem doméstica como ferramenta de sustentabilidade e educação

Além de reduzir o volume de resíduos em aterros, prática promovida pelo Instituto transforma restos de alimentos em adubo natural e fortalece a preservação da biodiversidade no Pará

O Liberal
fonte

Ideflor-Bio incentiva a compostagem doméstica como ferramenta de sustentabilidade e educação. (Divulgação)

Transformar restos de alimentos em adubo natural é uma prática simples que pode gerar benefícios significativos para qualquer pessoa e principalmente para o meio ambiente. A compostagem permite que resíduos orgânicos, como cascas de frutas, folhas e restos de alimentos no geral, retornem ao solo como nutrientes importantes para a saúde das plantas. Essa prática, não só reduz a quantidade de lixo encaminhada aos aterros sanitários, como também contribui para estilos de vida mais sustentáveis.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) realiza diversas capacitações com o intuito de incentivar a prática que, além de diminuir a quantidade de descarte cotidiano, ajuda a produzir um composto orgânico rico em nutrientes que pode ser utilizado em jardins, hortas e áreas verdes. Essa alternativa melhora a fertilidade do solo e reduz a necessidade de aditivos químicos, incentivando o cultivo doméstico de plantas.

Para a engenheira agrônoma e gerente de Produção e Apoio aos Arranjos Produtivos Florestais, Laura Dias, a prática também tem um importante papel educativo dentro das residências. “Ao realizarem a compostagem, as famílias produzem menos lixo e contribuem diretamente para a preservação ambiental. É uma atividade que envolve crianças e adultos, fortalecendo a consciência ecológica e estimulando hábitos mais sustentáveis”, destacou.

A especialista ressalta, ainda, que pequenas ações podem gerar grandes transformações. “Quando uma pessoa resolve fazer compostagem, ela transforma resíduos em vida. Cada casca de fruta, folha ou resto de alimento que retorna à terra contribui para uma cidade mais limpa, sustentável e saudável para todos”, completa Laura Dias.

Menos impacto na natureza - Além dos benefícios para as residências, a compostagem desempenha papel estratégico na gestão ambiental de áreas protegidas. Segundo o engenheiro ambiental e gerente da Região Administrativa do Marajó, Hugo Dias, o processo ajuda a reduzir os impactos causados pelo descarte inadequado de restos orgânicos e fortalece o ciclo natural dos ambientes.

“A compostagem é uma prática fundamental para transformar resíduos orgânicos em adubo natural, reduzindo o lixo nos aterros e as emissões de gases de efeito estufa. Ela fortalece o ciclo da vida ao devolver nutrientes ao solo e promove uma agricultura mais sustentável”, explicou o gerente.

Nas unidades de conservação, os benefícios são ainda mais amplos, explica Hugo Dias. “A compostagem evita a contaminação do solo e da água, diminui custos com transporte de resíduos e gera insumos para recuperar áreas degradadas. Além disso, funciona como uma importante ferramenta de educação ambiental”, enfatiza.

O incentivo à reutilização dos resíduos orgânicos por meio da compostagem, tem demonstrado que aquilo que muitas vezes é considerado lixo pode se transformar em um recurso valioso. A prática tem fortalecido a preservação da biodiversidade, contribuído para o equilíbrio ecológico e reforçado a importância de atitudes sustentáveis no cotidiano de toda a sociedade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ideflor-Bio incentiva a compostagem doméstica como ferramenta de sustentabilidade e educação
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

destaque

Pará lidera construção civil no Norte e concentra mais de 40% das empresas do setor

Dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira

10.06.26 11h49

Trabalho infantil

Pará tem 42 mil crianças de 5 a 13 anos em situação de trabalho infantil, aponta Dieese

Estudo identifica cerca de 50 mil crianças e adolescentes em ocupações proibidas ou consideradas perigosas pela legislação brasileira

10.06.26 11h06

MINISTÉRIO PÚBLICO

Audiência pública debate regularização e modernização das unidades da Fasepa

Evento reuniu representantes do sistema de justiça, órgãos públicos e sociedade civil para discutir problemas de infraestrutura, salubridade e segurança

10.06.26 9h38

POLÍCIA

Feriado de Corpus Christi: PRF registra 20 acidentes e quatro mortes em rodovias federais no Pará

As ocorrências com morte foram registradas na BR-163, no km 527, em Trairão; na BR-230, no km 1.128, em Itaituba; na BR-230, no km 72, em São João do Araguaia; e na BR-316, no km 77, em São Francisco do Pará

08.06.26 15h33

MAIS LIDAS EM PARÁ

NOVA CHANCE

Transplante de órgão devolve qualidade de vida e permite retomada de sonhos

No Dia Mundial do Paciente Transplantado, entenda como o transplante representa muito mais do que um tratamento médico e passa a significar a recuperação da autonomia e qualidade de vida

06.06.26 8h00

CAMPANHA

‘Hemopa na Copa’ une paixão pelo futebol e solidariedade para salvar vidas no Junho Vermelho

Com ações simultâneas em todas as unidades do Estado e ampliação de 25 agências transfusionais desde 2020, o órgão mobiliza a população para a importância da doação regular

09.06.26 7h00

ESTUDOS

Governo do Japão abre inscrições para bolsas de estudo de ensino superior e cursos técnicos; confira

Os candidatos aprovados terão a oportunidade de ir ao Japão para formação acadêmica

02.06.26 18h21

VESTIBULAR

Ufra ofertará mais de 400 vagas no Sisu+ para ingresso no segundo semestre de 2026; veja os cursos

O Sisu+ é uma etapa complementar para preencher vagas remanescentes

03.06.26 16h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda